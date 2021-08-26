Дерево упало рядом с детским садом в Барнауле

Дерево упало на забор детского сада на улице Шукшина в Барнауле. Согласно фотографиям очевидцев, которые опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул", часть ствола рухнула на тротуар.

Напомним, вечером 19 августа в краевой столице прошёл серьёзный дождь, который вновь устроил испытание ливневой канализации. И если в прошлый раз стихия затопила улицу Попова, то в этот раз не выдержали ливнёвки в историческом центре города.

После дорожникам пришлось бороться с последствиями ливня. Как отметил руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышкин, подтоплению подверглись улицы Молодёжная (в районе пересечения с Ядринцева), Пролетарская, Партизанская, Мало-Тобольская, в том числе её пешеходная часть. Также произошло открывание ливневых колодцев на проспекте Ленина и Красноармейском.

Кроме того, на барнаульскую школу № 13 упало дерево.