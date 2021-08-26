Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трёхкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Спартака".

"Владимир Шадрин умер после продолжительной болезни", – сообщил ТАСС секретарь совета ветеранов "Спартака" Олег Воронин.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провёл в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).

После завершения карьеры Шадрин был главным тренером "красно-белых" (1984), старшим тренером СДЮШОР "Спартак", возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), являлся вице-президентом "Спартака".