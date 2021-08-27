Алтайские коммунисты вновь "обыграли" единороссов. Пока – в суде

26 августа суд в Камне-на-Оби принял решение оставить без удовлетворения иски кандидатов от "Единой России" к выдвиженцам от КПРФ на местных выборах. Всего единороссы пытались снять 13 из 14 коммунистов, баллотирующихся в Каменский городской совет депутатов.

По мнению единороссов, их конкуренты от КПРФ были выдвинуты с нарушением законодательства и устава компартии. Однако никакого документального подтверждения своим словам представители партии власти не привели. Более того, на первое заседание – 23 августа – ни сами истцы, ни их юристы не явились.

Суд на двух заседаниях подряд (23 и 26 августа) отказался удовлетворять иски ЕР и подтвердил правильность представленных документов кандидатами от КПРФ. Это пока единственный в Алтайском крае случай, когда ЕР пытается "избавиться" от конкурентов через суд, передаёт пресс-служба крайкома КПРФ.

В Каменский горсовет своих кандидатов выдвинули не только коммунисты и единороссы, но и либерал-демократы со справороссами. Попытают счастья в единый день голосования и несколько самовыдвиженцев.

Выборы в Камне-на-Оби пройдут с 17 по 19 сентября.