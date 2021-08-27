Алтайские коммунисты вновь "обыграли" единороссов. Пока – в суде

26 августа суд в Камне-на-Оби принял решение оставить без удовлетворения иски кандидатов от "Единой России" к выдвиженцам от КПРФ на местных выборах. Всего единороссы пытались снять 13 из 14 коммунистов, баллотирующихся в Каменский городской совет депутатов.
По мнению единороссов, их конкуренты от КПРФ были выдвинуты с нарушением законодательства и устава компартии. Однако никакого документального подтверждения своим словам представители партии власти не привели. Более того, на первое заседание – 23 августа – ни сами истцы, ни их юристы не явились.
Суд на двух заседаниях подряд (23 и 26 августа) отказался удовлетворять иски ЕР и подтвердил правильность представленных документов кандидатами от КПРФ. Это пока единственный в Алтайском крае случай, когда ЕР пытается "избавиться" от конкурентов через суд, передаёт пресс-служба крайкома КПРФ.
В Каменский горсовет своих кандидатов выдвинули не только коммунисты и единороссы, но и либерал-демократы со справороссами. Попытают счастья в единый день голосования и несколько самовыдвиженцев.
Выборы в Камне-на-Оби пройдут с 17 по 19 сентября.
Комментарии
О, первый звоночек. Толи ещё будет.
Помню как Зюганов выиграл у Ельцина . Все состоятельные люди в ЕР. Они и власть. Капитализм.
КПРФ вперёд к победе на предстоящих выборах! Да здравствует КПСС!!!
Не надо нас оскорблять. Депутаты КПРФ тоже миллиардеры. КОММУНИЗМ уж не тот.
А что КПРФ думает по поводу базового дохода за счет нефтегазовых миллиардеров? Должны быть согласны, но как-то молчат. Возникает подозрение, что они тоже имеют доход от нефтегаза и не хотят делится. Тогда зачем голосовать за тех, кто против базового дохода
27.08.2021 07:45
гость
Перед выборами, могут наобещать золотые горы, а вот после выборов... Путин обещал не поднимать пенсионный возраст, а по факту...
27.08.2021 07:55
- гость -
Не слышал ни от кого обещаний про базовый доход от нефтегаза, кроме СР. Вот и интересно, почему КПРФ не обещает. Как будто имеют доход от нефтегаза и не хотят делится.
27.08.2021 08:00
гость
Так к власти и лезут только для "пополнить свой карман". Назовите хоть одного простого учителя ставшим депутатом или артиста который стал бы учителем...
Все спортсмены, артисты, крупные бизнесмены и др. люди этого ранга лезут во власть...
27.08.2021 08:15
- гость -
Это не объясняет почему КПРФ молчит про базовый доход, а СР за него. КПРФ тоже хочет во власть, но хочет, но молчит
Путин обещал десятку нынешним пенсионерам, все остальные - вернуть пенсию за пять лет будущим, что больше?
Родился при Сталине. Жить сегодня стали в разы лучше, все есть. На улицах дорогие авто, в каждом доме пивнушки, рабочих профессий на выбор. Только работать не очень много. Что плохо это огромное количество безграмотных чиновников и бесполезных партий.
СР выступает за десятку базового дохода от нефтегаза всем ежемесячно. Кто выступает за это еще? КПРФ почему то молчит
Родился при Сталине. Жить сегодня стали в разы лучше
При Сталине не было безграмотных чиновников и бесполезных партий. А жить сегодня стало в разы лучше. Это интересно
Повышение пенсионного возраста мера вынужденная, треть населения - пенсы.
Это около 50 миллионов в нашей стране. Официально работающих у нас 40 миллион, ещё 50 не то иждивенцы, не то неработающие.
Молодёжь поголовные блогеры.
Пенсов щас и кормят с нефтегазовых доходов. Ну так, чтоб с голоду не померли.
Коммун стам надо дать шанс порулить.
Однако мы не видели программу их партии, особенно в части экономических реформ.
Коммунисты, вперед!
27.08.2021 09:10
- гость -
Так правильно, правительство "раздуло" штат силовиков. Они выходят на пенсию рано и пенсии хорошие!
27.08.2021 09:10
- гость -
Когда правительство работает только для себя любимых, то и пенсионеры им обуза!
СР предлагает кормиться с нефтегаза всем. КПРФ про это почему то молчит
Голосовать токо за КПРФ!
Я бы проголосовал за ту партию которая экономические преобразования предложит. Меня не устраивает кубышка которую мы собираем чтобы западные страны продолжали жить богато в долг. Это самое наглое надувательство.
Камень насколько я знаю весьма проблемный район и город, в топ-3 точно. Поэтому вполне оправдано недовольство граждан действующей властью. Пусть победят коммунисты в отдельно взятом районе края, чтобы показать на что они способны (если конечно им дадут работать), либо покажут что хрен редьки не слаще.
27.08.2021 09:28
- гость -
Да, если вычесть чиновников, силовиков, армию, то работающих у нас кот наплакал.
И тут становится очевидным что через 20 лет, когда пенсы уйдут в мир иной, останется народу 80- 90 миллионов, которые крайне слабо размножаются.
Пусть победят коммунисты в отдельно взятом районе края
Лучше пусть победит тот, кто предлагает базовый доход всем во всей стране
через 20 лет, когда пенсы уйдут в мир иной
через 20 лет, когда пенсы уйдут в мир иной, подойдут другие пенсы