"Талибан" прокомментировал взрыв около международного аэропорта Кабула

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещённая в России террористическая организация) прокомментировали взрыв около международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Афганистан" со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

Муджахид заявил, что атаку в аэропорту афганской столицы совершили террористы. По его словам, талибы ранее предупреждали военнослужащих США о возможных терактах со стороны "Исламского государства" (запрещённая в России террористическая организация).

Напомним, не менее 10 человек погибло при взрыве в аэропорту Кабула. Ранения получили трое американских солдат. Также стало известно, что посол Франции в Кабуле предупредил о возможном втором взрыве у аэропорта, а ряд СМИ сообщили, что взрыв произошёл приблизительно в 18:00 по местному времени.

Ранее в четверг западные страны предупредили о возможной террористической атаке на аэропорт Кабула, куда стеклись тысячи людей в надежде успеть покинуть Афганистан в последние дни эвакуации.

Великобритания заявила днём, что атака может произойти в течение нескольких часов. Людей призывали избегать района аэропорта. Появлялись сообщения об угрозе взрыва террориста-смертника.