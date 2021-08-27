В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

В России появилась новая вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". О регистрации препарата сообщил Минздрав России.

"ЭпиВакКорона-Н" – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", – говорится в данных о регистрации препарата на сайте государственного реестра лекарственных средств ведомства.

Разработчиком является центр "Вектор" Роспотребнадзора.

В инструкции к препарату указано, что его вводят двукратно с интервалом в 14-21 день. Он разрешён к применению лицами от 18 до 60 лет и противопоказан беременным.

Ранее появление пятой вакцины от коронавируса анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также в России вакцинируют препаратами "ГамКовидВак" ("Спутник V"), "Спутник Лайт", "КовиВак" и ещё одним от "Вектора" – "ЭпиВакКорона".