В России подорожают автомобили. На это есть сразу несколько причин: ежегодное повышение цен на новые модели в сентябре и дефицит новых машин в стране из-за кризиса на рынке полупроводников. Такой информацией поделился директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.
"Дефицит сохраняется из-за рынка микрокомпонентов, вторая причина – логистика. И третьей причиной можно обозначить постоянное повышение цен. Дорожают металлы, вся сталь", – объяснил Удалов в интервью порталу Autonews.
В свою очередь, в Российской ассоциации автомобильных дилеров подтвердили дефицит новых машин и последующее повышение цен на них в России. Это связано с нехваткой комплектующих у всех автопроизводителей. Речь идёт как об отечественных, так и о зарубежных транспортных средствах.
Комментарии
В России могут подорожать автомобили
Ну так деньги у людей есть
Ерунда. Хоть в три раза.
Так денег у людей море
Что значит могут? Они уже дорожают, и не останавливают рост.
В следующем году не подорожает только труд
Лучше напишите, что может подешеветь. Кроме труда. Писать сразу не о чем?
Никогда ничего не дешевеет, если не сезонно. Бумажки дешевеют, их все больше и больше. А что на них можно купить, все меньше и меньше. Они теперь даже и не бумажки, цифры электронные. Их хоть сколько написать можно, они и будут дешеветь
Ну как же подешевела же по приказу ЕР картошка, а вы всё плачите, глядишь и ещё что-нибудь подешевеет, хотя надежды мало.
Картошка в сезон и без приказов дешевеет, а что с сезоном не связано, хоть за приказывайся. Рисуют в компьютерах электронные деньги, а товаром они не обеспечены, вот товар и дорожает. И так будет вечно
Пусть дорожают. Будем покупать дорогие, делов то.
Денег у людей полно, можно и дорогие покупать
а вы всё плачите,
я не плачу. Я себе два мешка по любой цене куплю.