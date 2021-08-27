В России могут подорожать автомобили

В России подорожают автомобили. На это есть сразу несколько причин: ежегодное повышение цен на новые модели в сентябре и дефицит новых машин в стране из-за кризиса на рынке полупроводников. Такой информацией поделился директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

"Дефицит сохраняется из-за рынка микрокомпонентов, вторая причина – логистика. И третьей причиной можно обозначить постоянное повышение цен. Дорожают металлы, вся сталь", – объяснил Удалов в интервью порталу Autonews.

В свою очередь, в Российской ассоциации автомобильных дилеров подтвердили дефицит новых машин и последующее повышение цен на них в России. Это связано с нехваткой комплектующих у всех автопроизводителей. Речь идёт как об отечественных, так и о зарубежных транспортных средствах.