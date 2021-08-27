Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови

Как распознать рак крови (лейкоз) на ранних стадиях, рассказал порталу "Доктор Питер" врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он уточнил, что диагноз может поставить только врач, но обязательно стоит обратиться к нему, если есть следующие симптомы:

кожный зуд;

сильная ночная потливость, когда приходится в течение ночи менять спальную одежду, простынь, наволочку;

снижение массы тела за последние полгода более чем на 10%;

повышение температуры тела до 38 градусов и выше;

проблемы со слизистой: десневые кровотечения, маточные кровотечения, визуально увеличенные периферические лимфатические узлы – "шишечки".

Шестой признак обнаруживается при анализе крови. Это увеличение количества зрелых лимфоцитов, появление бластов, расхождения с нормой по числу тромбоцитов и эритроцитов.