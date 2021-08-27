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Новости

Число погибших в результате взрыва в Кабуле превысило 100 человек

, ИА "Амител"
Не менее 13 из них – американские военные
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Число жертв взрыва в аэропорту в Кабуле выросло до 103 человек. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По предварительной информации, среди погибших не менее 13 американских военных.

Напомним, что о взрыве в Кабуле стало известно вечером 26 августа. По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещённая в России террористическая организация) заявили, что теракт совершили представители "Исламского государства" (запрещённая в России террористическая организация).

Предполагалось, что после теракта в аэропорту может прогреметь ещё несколько взрывов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.08.2021 09:42
гость

среди погибших не менее 13 американских военных

Петрова и Боширова могут вычислить

27.08.2021 11:03
Виктор

Ну теперь если американцы уйдут, их упрекнут изнутри и снаружи что оставили безнаказанной гибель товарищей по оружию

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