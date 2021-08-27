Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва

На борту самолёта Барнаул – Москва авиакомпании "Победа" произошёл конфликт из-за того, что мужчина уснул без маски. Об этом сообщает Life.

Пилоты попросили его надеть маску по громкой связи, но спящий пассажир их не услышал. Его сочли злостным нарушителем и при приземлении вызвали полицию.

В результате пассажира отправили в отделение.

"Клиента, о котором вы говорите, просили надеть маску и бортпроводники, и пилоты. Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование", – прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.

По словам представителей перевозчика, на просьбу надеть маску мужчина ответил: "Вы что, фашисты? Пошли вон отсюда".