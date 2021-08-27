Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва

На борту самолёта Барнаул – Москва авиакомпании "Победа" произошёл конфликт из-за того, что мужчина уснул без маски. Об этом сообщает Life.
Пилоты попросили его надеть маску по громкой связи, но спящий пассажир их не услышал. Его сочли злостным нарушителем и при приземлении вызвали полицию.
В результате пассажира отправили в отделение.
"Клиента, о котором вы говорите, просили надеть маску и бортпроводники, и пилоты. Командир вынес ему письменное предписание. Это законное требование", – прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.
По словам представителей перевозчика, на просьбу надеть маску мужчина ответил: "Вы что, фашисты? Пошли вон отсюда".
Комментарии
А почему Киркорова не задержали? Он тоже летел в горный и сидел без маски.
Что положено Юпитеру...
Киркоров тоже ПОБЕДОЙ летел????
на просьбу надеть маску мужчина ответил: "Вы что, фашисты?
Наверное фашисты в газовой камере всех просили маску надеть
Наверное фашисты в газовой камере всех просили маску надеть
А перед этим еще всех вакцинировали
Что положено Юпитеру...
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Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку - так вообще-то фраза звучит.
Тоже мне, нашли "юпитера". Шут гороховый в старческом маразме!
Вот пусть оплачивает теперь
Вообще большая тупость в самолете быковать, это не Мария Ра, в самолете с этим быстро разберутся. При неудачном раскладе можно и присесть
совсем рехнулись с этими масками.
Ремень безопасности для одного в машине водителя тоже вроде бы проблема водителя, но заставляют. Свет фар в яркий солнечный день в городе в пробке тоже вопрос, но надо
В самолете еще курить не разрешают. С места вставать. Пристегивают
Не хочешь быть в маске в самолете - ходи пешком.
летайте "огурцами", там этого идиотизма нет в принципе
Если бы вам предложили на выбор билет на самолёт или мозги, куда бы вы полетели?
Правильно сказал, пусть путло и едросы в масках ходят.
Если много полетит, то в большой толпе обязательно найдутся, кто вспомнят про закон и обязанность авиакомпаний его соблюдать. И телефоны, чтобы заснять и телефоны надзорных органов у них найдутся
Анальнята к пиндосам тоже в масках летят
В США намерены продлить масочный режим до 2022 года. Людей обяжут носить маски в самолетах, поездах и автобусах, а также в аэропортах и на вокзалах до 18 января
Хитрые пиндосы
Это наш человек. А Авиакомпания -быдловатая.
27.08.2021 11:37
Коля
Правильно сказал, пусть путло и едросы в масках ходят.
мыкола, не мычи тута
А зачем на Победе бортпроводники, если там не кормят и не поят? чтобы проверять соблюдение масочного режима?
Таких хамов нужно высаживать во время полета, пущай дурь проветривают.
27.08.2021 13:07
Михаил
Если б можно было ))))
27.08.2021 12:43
гость
Летали недавно АК Россией в Анталью из Нска, почти 6 часов лету, тоже не кормят, вообще, напитки только предлагают. (вода, спрайт, чай и т.п.). Но маски время от времени контролируют и даже новую через 3 часа полета выдают
27.08.2021 12:10
- гость -
Есть правила, хочешь лететь - соблюдай их. Не хочешь соблюдать - пинка под зад и иди пешком. Все просто.
Когда ВСЕ начнут соблюдать законы и правила (даже если не нравится или они кажутся нелепыми ) станет лучше! ПОПРОБУЙТЕ!!!
27.08.2021 15:03
гость
Эх.....
Сколько летаем, НИ ОДНА авиакомпания не заставляла маски надевать на борту. Почти весь салон обычно без масок, и персоналу самолета на это начхать. Последний раз летели в Москву две недели назад. В самолете полно кашляющих, из разных углов закашливались люди. Тем не менее практически все без масок в салоне. Прилетели в Москву, а там персонал аэропорта тоже без масок.
27.08.2021 12:10
- гость -
Это наш человек. А Авиакомпания -быдловатая.
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Это глупый человек. И, по-видимому, действительно, ваш
27.08.2021 14:48
Жоржик
Летали недавно АК Россией в Анталью из Нска, почти 6 часов лету, тоже не кормят, вообще, напитки только предлагают. (вода, спрайт, чай и т.п.). Но маски время от времени контролируют и даже новую через 3 часа полета выдают
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Повезло. Мы спросили у стюардесс, можно ли получить свежие маски для замены. Те ответили, что у них нет масок. Ну и, соответственно, не следили, чтобы пассажиры были в масках.
27.08.2021 15:48
- гость -
Так и должно быть, по-вашему?