Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных

Жителям России могут запретить держать неограниченное количество домашних животных. Об этом ura.ru сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.
"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности", – сказал Черкасов.
Если питомцы из списка запрещённых нанесут вред окружающим, то их хозяина также будет ждать уголовная ответственность. Закон также ограничит число животных, которые могут проживать на территории частного дома.
Комментарии
А как? ¿"Немедленно открывайте! Мы должны пересчитать ваших кошек!"?
Маразм крепчает...
А если у меня квадратных метров только на половину собаки хватает? Мне чо мышей заводить?
вы сначала разберитесь с уголовкой реальным преступникам... пукалки
только на половину собаки хватает?
скиньтесь с соседом возьмите таксу, прорубите в стене дырку, пришли проверяющие а у вас пол таксы))))
В принципе предложение здравое, а то насобирают котов ....штук много.
Руки прочь от котиков!
правильный закон. только надо уточнить-в тюрьму с собаками или отдельно...а если отдельно то, кто собак будет кормить, которые ждать будут отсидки хозяина?
27.08.2021 12:26
точный
Согласен. Так проблемы то какие? Собак на мыло.
Однозначно надо бы с собаками садить, но опять же, согласно этому закону встаёт вопрос "сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр" камеры. Допустим хрен бы с ними, с преступниками, они могут и по очереди спать, другое дело собака, тут квадратура нужна. И корм подходящий, да и прививку бы не мешало..
Неограниченное количество - да здесь от одной собачки на Юрина 222 вся детская площадка з@ср@н@. Шапокляк два раза за день ее выводит, вот и представьте сколько глистов она в песочнице оставляет, а ребятишки потом этим песком играют.
позаведут себе детей, собаку негде выгулять
Как будет расчет с размером животного? один Сенбернар равен 30 ти псам Русскому той-терьеру.. или один Мейкун примерно равен 5 ти Скиф-Тай-Донов, ась?
поштучно или все же от размера
На живой вес.
ааа.. с контариком будут ходить, ясн