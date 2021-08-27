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Новости

Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных

, ИА "Амител"
За нарушение закона будет предусмотрено наказание
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жителям России могут запретить держать неограниченное количество домашних животных. Об этом ura.ru сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности", – сказал Черкасов.

Если питомцы из списка запрещённых нанесут вред окружающим, то их хозяина также будет ждать уголовная ответственность. Закон также ограничит число животных, которые могут проживать на территории частного дома.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.08.2021 10:56
Виктор

А как? &#191;"Немедленно открывайте! Мы должны пересчитать ваших кошек!"?

27.08.2021 10:59
ПЕТР

Маразм крепчает...

27.08.2021 11:02
- гость -

А если у меня квадратных метров только на половину собаки хватает? Мне чо мышей заводить?

27.08.2021 11:07
- гость -

вы сначала разберитесь с уголовкой реальным преступникам... пукалки

27.08.2021 11:09
- гость -

только на половину собаки хватает?

скиньтесь с соседом возьмите таксу, прорубите в стене дырку, пришли проверяющие а у вас пол таксы))))

27.08.2021 11:35
Дядька

В принципе предложение здравое, а то насобирают котов ....штук много.

27.08.2021 11:54
- гость -

Руки прочь от котиков!

27.08.2021 12:26
точный

правильный закон. только надо уточнить-в тюрьму с собаками или отдельно...а если отдельно то, кто собак будет кормить, которые ждать будут отсидки хозяина?

27.08.2021 12:54
- гость -


27.08.2021 12:26
точный
Согласен. Так проблемы то какие? Собак на мыло.

27.08.2021 12:54
в тюрьму с собаками или..

Однозначно надо бы с собаками садить, но опять же, согласно этому закону встаёт вопрос "сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр" камеры. Допустим хрен бы с ними, с преступниками, они могут и по очереди спать, другое дело собака, тут квадратура нужна. И корм подходящий, да и прививку бы не мешало..

27.08.2021 12:58
Гость

Неограниченное количество - да здесь от одной собачки на Юрина 222 вся детская площадка з@ср@н@. Шапокляк два раза за день ее выводит, вот и представьте сколько глистов она в песочнице оставляет, а ребятишки потом этим песком играют.

27.08.2021 13:08
- гость -

позаведут себе детей, собаку негде выгулять

27.08.2021 13:27
- гость -

Как будет расчет с размером животного? один Сенбернар равен 30 ти псам Русскому той-терьеру.. или один Мейкун примерно равен 5 ти Скиф-Тай-Донов, ась?

поштучно или все же от размера

27.08.2021 13:42
- гость -

На живой вес.

27.08.2021 13:50
- гость -

ааа.. с контариком будут ходить, ясн

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