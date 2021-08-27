Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных

Жителям России могут запретить держать неограниченное количество домашних животных. Об этом ura.ru сообщил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности", – сказал Черкасов.

Если питомцы из списка запрещённых нанесут вред окружающим, то их хозяина также будет ждать уголовная ответственность. Закон также ограничит число животных, которые могут проживать на территории частного дома.