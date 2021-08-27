Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ на Павловском тракте. Как сообщает пресс-центр мэрии, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжается ремонт участка дороги в границах улиц Сельскохозяйственной и Георгиева.

Проектом предусмотрена замена дорожного полотна, а также обустройство новых тротуаров, парковок, велодорожки, благоустройство, установка новых остановочных павильонов. Общая протяжённость ремонтируемого участка – более 2 км, стоимость работ – более 185 млн рублей. Мэр вместе с первым заместителем Анатолием Воронковым, председателем комитета по дорхозяйству Антоном Шеломенцевым и руководителем ООО "Патай" Сергеем Багдасаряном обсудили ход работ.

На сегодняшний день на дорожном участке выполнено более 75% от запланированного. В том числе завершено устройство основания под тротуары и велодорожки, ширина которых составит от двух до пяти метров; начинается их асфальтирование. Проводится установка бордюрного камня, поребрика, ремонт швов на путепроводе.

В ходе рабочего осмотра глава отметил значимость появления на Павловском тракте велодорожек и тротуаров, что будет способствовать более комфортному и безопасному перемещению горожан.