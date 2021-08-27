Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ на Павловском тракте. Как сообщает пресс-центр мэрии, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжается ремонт участка дороги в границах улиц Сельскохозяйственной и Георгиева.
Проектом предусмотрена замена дорожного полотна, а также обустройство новых тротуаров, парковок, велодорожки, благоустройство, установка новых остановочных павильонов. Общая протяжённость ремонтируемого участка – более 2 км, стоимость работ – более 185 млн рублей. Мэр вместе с первым заместителем Анатолием Воронковым, председателем комитета по дорхозяйству Антоном Шеломенцевым и руководителем ООО "Патай" Сергеем Багдасаряном обсудили ход работ.
На сегодняшний день на дорожном участке выполнено более 75% от запланированного. В том числе завершено устройство основания под тротуары и велодорожки, ширина которых составит от двух до пяти метров; начинается их асфальтирование. Проводится установка бордюрного камня, поребрика, ремонт швов на путепроводе.
В ходе рабочего осмотра глава отметил значимость появления на Павловском тракте велодорожек и тротуаров, что будет способствовать более комфортному и безопасному перемещению горожан.
Комментарии
Трезвый?
27.08.2021 10:02
- гость -
Угощаешь?
На Малахова от Взлетной до Павловского тракта наконец-то появился тротуар! Люди больше 10 лет там были вынуждены ходить по грязи и проезжей части. И вот чудо свершилось! Спасибо! Жаль я год назад оттуда переехал)
Мэр отметил значимость велодорожек и тротуаров для обновлённой улицы
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Вот умница какой! Без подсказки, сам отметил! Не ожидал от него, приятно поражён!
В с Лебяжье третий раз этим летом ремонтируют ул. Садовых. Интересно сколько средств освоили.
Господин мэр , посмотрите как делают мост на Челюскинцев , пожалуйста ! Они там стройку века учинили . А ничего, что коллапс на въезде в город ? Красноармейский / Позунова/Гоголя это задница просто
27.08.2021 14:14
- гость -
Да ему это неинтересно, зачем приезжать туда где проблемы. Лучше уж велодорожки какие-то дурацкие никому не нужные проинспектировать.
ну-ну, за все лето Павлик так и не доделали. Там кусок-латка, здесь кусок-латка.Экскурс в историю: Баварин по городу пешком ходил, каждый негативный момент видел и за всем следил. Это бы Хозяин города.
А новопришедшие - то ли они есть, то ли их вовсе нет
пустое место
результатов 0
27.08.2021 14:14
- гость -
Мост обещают сдать уже в сентябре, вместо ноября по договору.