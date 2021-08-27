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Бровисты вышли из "тени". Бизнесвумен рассказала о трансформации бьюти-сферы на Алтае

, ИА "Амител"
И как государство помогает в развитии этой отрасли

Долгие годы бровисты, маникюрши, лешмейкеры, парикмахеры работали в тени: кто на дому, кто в салоне на полулегальных основаниях. Но сейчас они всё больше становятся индивидуальными предпринимателям и самозанятыми. А кто-то идёт ещё дальше – в преподавание и даже производство. Такая история, например, у гостя радио "Эхо Москвы в Барнауле", барнаульского предпринимателя, руководителя школы-студии Beauty forma Марии Гусевой. А ещё она участвует в программе Фонда МСП "Индустрия красоты". И говорит, что это – уникальный опыт и отличная возможность для развития.

– "Индустрия красоты" в Алтайском крае?! Да ещё и организованная за счёт краевого бюджета. Это как?

– Это прекрасно! Хотя да, казалось бы, бьюти-сфера – одна из самых формально неразвитых. Но всё меняется.

Итак, "Индустрия красоты. Трансформация в отрасли" – это такой проект для мастеров по маникюру, бровям и ресницам, парикмахеров и визажистов. Очень масштабный, интересный и, что называется, в тему. Я узнала о нём случайно, пришла просто посмотреть и затянуло. Каждый день новые знания, новый опыт. С нами работают московские эксперты. Например, бьюти-бизнес-тренер Игорь Стоянов. Я была в шоке от того, какого спикера нам привезли. Его консультация, на минуточку, стоит 50 тысяч рублей за час. А мы его слушали с 10 утра до 18 часов. Это просто перевернуло моё представление. Гостем был и Паша Павлов со своей невероятной фотосъёмкой. Моя жизнь не будет прежней.

Это был очный формат, сейчас идёт онлайн-сессия – вебинары по личному бренду, финансам. Ведь это история не только о мастерстве, но и о управлении бизнесом в сфере красоты.

Главная тема – как развиваться мастеру и салону красоты. Кстати, салон сейчас можно и не открывать. Есть тренд "360 градусов" – это горизонтальное развитие, в котором можно быть вполне успешной.

– Горизонтальное развитие? Это как?

– Вспомните, раньше были моностудии и мономастера, каждый клиент ходил к определённому мастеру: сюда – к парикмахеру, сюда – на ногти. Сейчас все мы экономим время и хотим получать пять в одном. А потому и мастера становятся универсальными.

– Мария, как вы попали в бьюти-сферу? Вы же работали в сфере медиа. А по образованию и вовсе инженер-экономист.

– У меня всегда было хобби, я всё время делала что-то руками. Сначала просто для себя прошла обучение по оформлению бровей и совмещала это занятие с основной работой. Но потом захлестнуло, и я уволилась. Сначала принимала клиентов на дому, потом – в небольшом салоне, а затем ушла на аренду. Поняла, что нужно что-то ещё, и прошла обучение по ламинированию ресниц.

Так работала два года. Потом мы с коллегой открыли первую студию. Начинали "вчёрную", без ИП, без статуса самозанятого. Потом я приняла участие в профессиональном чемпионате. Меня заметили, пригласили преподавать. Оформила ИП. И вот с 2017 года я – предприниматель.

– Но как маленький салон красоты превратился в школу?

– Я и не планировала преподавать. Не особенно-то и верила в себя. Но девочки сами меня находили, просили научить. Поработала с одной, с другой, и вот теперь ко мне приезжают из других регионов и даже стран.

Обучение длится два-три дня, а затем начинается наработка. Это достаточно быстро, если у вас хорошо развита моторика, есть кропотливость, усидчивость и вкус.

– Сначала брови, потом преподавание, а теперь и вовсе производство?

– Да, несколько лет назад я была представителем бренда по ламинированию ресниц. Потом меня перестало утраивать их качество. Ничего другого не подобрала и решила попробовать сделать нужный мне продукт сама. Сейчас мы совместно с технологом разрабатываем марку профессиональных составов для ламинирования и ухода за ресницами.

– Это что, в Барнауле будет производиться?

– Не совсем. Сырьё иностранного производства, но делать – да, будем в России.

– Как будете продавать?

– Начнём с интернет-площадок. Как раз во время обучения в "Индустрии красоты" я узнала о новой программе в Фонде МСП по размещению в маркетплейсе. Сейчас я использую каждый шанс, поэтому зарегистрировалась. Там всё полезно и доходчиво.

Также через Фонд я подала заявку на брендирование. Теперь государство будет возвращать мне 80% стоимости материалов. Так что скоро на Wildberries, Ozon и некоторых других площадках появится моё средство для ламинирования ресниц.

Честно говоря, даже не думала, что государственная поддержка может быть такой. Мне посоветовали обратиться в Фонд, и сначала я вообще ни на что не надеялась. Подала заявку и получила серьёзную поддержку по брендингу – около 100 тысяч рублей.

А за эти три недели участия в программе узнала больше, чем за последние два года.

– Мария, раньше мастера по красоте были в "тени", да и сейчас это часто нелегальный бизнес. Но вы вышли в "свет" и теперь пользуетесь господдержкой.

Раньше никто не воспринимал бьюти-сферу как бизнес. Индустрия красоты всегда была как бы в стороне, как не очень легальное занятие.

Мы и сами все не знали, куда и как двигаться. И какой-то период и я не видела для себя пути развития. Ну, вот я – мастер, что дальше? Теперь я понимаю, что надо делать. Иду в направлении развития технологий.

– Сложно было попасть в программу "Индустрия красоты"?

– Вовсе нет. Это может сделать любой желающий. Главное – хотеть и ничего не бояться.

Здесь всё очень комфортно и продумано, видно, что нам искренне хотят помочь. Я была приятно удивлена.

– Но зачем это вообще надо мастерам из бьюти-сферы? Делаешь ресницы хорошо, так и делай, оттачивай мастерство.

– Сейчас мало просто уметь хорошо делать свою работу. Нужно быть немного психологом. Есть ровно одна первая процедура, чтобы расположить к себе клиента. Да и уметь самому в какой-то момент не перегореть.

Нужно понимать, как создать свой бизнес и развивать его. Ведь мастерами становятся люди из разных отраслей, с разным опытом. Становиться бизнесменами нас никто никогда не учил. Есть, например, ученицы, которым всего по 15-16 лет, они ещё в школу ходят. И на "Индустрии красоты" есть девушка-предприниматель, которой только 15 лет. В мои подростковые годы такого, конечно, не было, все сами себе делали брови. У современных подростков больше возможностей. И больше шансов добиться успеха.

А есть у нас коллега, она до сих пор работает бухгалтером, но решила стать мастером по наращиванию ресниц. Даже из банков приходят.

– А как насчёт дохода. Неужели после банка можно зарабатывать на стрижке?

– Можно, и даже больше!

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.08.2021 11:27
!

когда ничего не умеешь остаётся только преподавать

27.08.2021 11:41
- гость -

Оставьте уже брови в покое, не успеваешь привыкнуть!
Смотришь и думаешь, вот ведь дура, потом ещё одна и ещё, а оказывается теперь так можно. И так по кругу, пока одни ещё выщипывают, вторые рисуют на пол лба

27.08.2021 12:16
Виктор

Сейчас маникюрша и визажист — самые ходовые профессии. Одноклассница 2 года назад пошла на курсы, а сегодня у неё уже очередь на ноготочки недели на две вперёд

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