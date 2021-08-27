Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели, ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда".

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты для российских пенсионеров и военных. Позднее замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, и людям с инвалидностью.