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Новости

Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту

, ИА "Амител"
Ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели, ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда".

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты для российских пенсионеров и военных. Позднее замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, и людям с инвалидностью.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.08.2021 10:31
- гость -

Анекдот: Этим, которые должны уши развесить - по 10 тыщ. А этим, которые должны глаза закрыть - по 15.

27.08.2021 10:33
- гость -

Анекдот:
Люди спрашивают, почему Путин раньше не давал, а перед "выборами" решил дать денег электорату? Отвечаем. Потому что рыбу подкармливают прямо перед рыбалкой, а не задолго до рыбалки.

27.08.2021 10:40
гость

которым пенсия приходит на карту

О, а остальным хрен? Так они же тоже голосовать пойдут. И будут знать, что соседу дали

27.08.2021 10:40
гость

Лучше голосовать за тех, кто ежемесячно по десятке от нефтегаза давать предлагает

27.08.2021 10:47
- гость -

27.08.2021 10:40
гость
Вроде взросленький, а в сказки веришь.

27.08.2021 10:50
- гость -

О, а остальным хрен?

хрен с маслицем соевым
погуглить слабо? все написано кому и когда

27.08.2021 10:50
- гость -

как скоро все везде опять подорожает? неделя-две?

27.08.2021 10:53
М

Путинские выплаты были и в 2020, на детей единовременные 10 тыс. руб., по 5 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев, раннее на ребенка от 3 до 7 лет дополнительное пособие ~5,5 тыс. руб.. Наконец МСК на первого(!) ребенка 466 617 руб тоже начались выплаты в прошлом году, когда не было выборов. А еще "Коронавирусные доплаты" медикам. А еще с 1 июля 2021 ежемесячное пособия беременным женщинам.
Т.е. Путин постоянно заставляет раскошеливаться финансово-кредитную систему, которая по большому счёту не подчиняется государству. То бишь, Путин постоянно использует объективные обстоятельства (напр. выборы) для достижения субъективных целей. А цель его - повышение благосостояние народа и суверенитет страны.

27.08.2021 10:55
гость

27.08.2021 10:47
- гость -

Была бы сказка, все бы ее рассказывали. А то что-то скромно молчат. Может реальность? Как у саудитов?

27.08.2021 10:56
- гость -

Все желающие ядом поплевались? Надеюсь, вам полегчало)))))

27.08.2021 10:56
гость

все написано кому и когда

До 19 сентября надо успевать, а то пролетят

27.08.2021 10:58
- гость -

27.08.2021 10:53
М

+1000000000000000!!!

27.08.2021 11:00
гость

Путин постоянно заставляет раскошеливаться финансово-кредитную систему

Еще бы на базовый доход с нефтегаза заставил раскошелится, 19 сентября это бы оценили. А если нет, то оценят того, кто предлагает

27.08.2021 11:06
- гость -

Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Путин во уже 20 лет говорит про повышение уровня доходов граждан.

27.08.2021 11:30
гость

Последнее время идут реальные выплаты. Если бы еще по базовому доходу к СР прислушался, а то 19 сентября могут избиратели прислушаться

27.08.2021 11:43
- гость -

27.08.2021 11:06
- гость -
Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Путин во уже 20 лет говорит про повышение уровня доходов граждан.

вы видимо забыли, что когда Ходор хапнул всю нефтянку и рвался к власти, то налогов олигархи не платили, и выплат пенсий почти не было, а в стране стояла разруха.

27.08.2021 11:44
- гость -

а в стране стояла разруха.

наверное это было без меня я в свои 45 лет ничего подобного не помню

27.08.2021 11:51
гость

ничего подобного не помню

Если в 90-е родители лохов разводили

27.08.2021 11:52
гость

Кто то в 90-е пенсию не получал, а кто то наоборот с этого имел

27.08.2021 11:57
- гость -

выплат пенсий почти не было,

Это что за сказки? В 90-е годы на родительские пенсии жили - вовремя и полностью. А вот зарплаты кому замораживали на 6-12 месяцев, нам давали кусочками - по 5 - 15% (но за месяц задержек не было).

27.08.2021 12:01
гость

А вот зарплаты кому замораживали на 6-12 месяцев, нам давали кусочками - по 5 - 15%

Это и похоже на разруху

27.08.2021 12:03
гость

В 90-е задержки пенсий тоже были. Меньше, чем зарплат, но были. И размер их был тоже смешной

27.08.2021 12:06
- гость -

27.08.2021 11:57
- гость -
выплат пенсий почти не было,

Это что за сказки? В 90-е годы на родительские пенсии жил

напротив, зарплату мне с задержками платили, а вот пенсию маме нет.

27.08.2021 12:10
- гость -

27.08.2021 11:44

наверное это было без меня я в свои 45 лет ничего подобного не помню

вас видно не интересовали подобные вопросы, а может память подводит?

27.08.2021 12:34
гость

Написано же дадут инвалидам и по потере кормильца!!

Остальным не дадут!!

27.08.2021 12:38
гость

из Питера пишут;"голосовать за КПРФ,"--- прогрессивные люди все так считают.

27.08.2021 12:55
Гость

Мошенники начнут теперь атаковать всех пенсионеров

27.08.2021 12:55
- гость -

27.08.2021 12:38
гость
Коммуняки уже просрали великую страну.

27.08.2021 13:07
М

Про это не скажут так как тема вчера протроллена, но для информации:
Указ президента Владимира Путина, разрешающий принимать на государственную или муниципальную службу людей с иностранным гражданством, рассчитан на украинцев, которые не могут приехать в Киев, чтобы отказаться от гражданства. Так прокомментировал новый указ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

27.08.2021 13:11
Fkt

Проблема в том что будущего с этим президентом нет! Кроме 10т.р и обещания картошку и морковку чуть дешевле сделать нет обещаний. Раньше хоть удвоение ввп и 25 миллионов рабочих мест врал. Теперь даже не врет. а правду боится сказать.

27.08.2021 13:45
- гость -

Еще на макароны цену фиксировали, и на растительное масло, но его не удержали.

27.08.2021 13:52
М

Путин правильно делает что ставит каждый раз амбициозные задачи и постоянно в ежедневном режиме пинает правительство (а иногда даже меняет), только слепой этого не видит. Сегодня это 12 нацпроектов. Конечно в 2003 году он не мог просчитать такого сопротивления компрадоров и западенцев во власти, рокировки с Медведом, не мог знать о глобальном кризисе 2008 года. Тем не менее:
1.Создать 25 млн "высокопроизводительных рабочих мест" к 2020 году
В российской статистике просто не существовало понятия "высокопроизводительного рабочего места", отмечает РБК. В Росстате решили считать по средней зарплате на предприятии – если она превышает некий порог по отрасли, значит, все работники этой организации "высокопроизводительные".
Но эта методика подвела ее разработчиков. Если в 2013 году Росстат насчитал 17,5 млн "высокопроизводительных" рабочих мест, то вскоре зарплаты начали падать, и по итогам 2016 года таких рабочих мест осталось чуть меньше 16 млн.
2. Удвоение ВВП
Обещание Путина было наиболее близко к выполнению в 2014 году – рост почти на 78% по сравнению с 2000 годом и на 50% по сравнению с 2003 годом.

27.08.2021 13:58
гость

Будущее будет с теми, кто за базовый доход с нефтегаза

27.08.2021 14:26
- гость -

«Единую Россию» предложили признать экстремистской организацией

27.08.2021 14:29
- гость -

что ставит каждый раз амбициозные задачи

Ставить и реализовывать не одно и то же.

Кратенький список этих обещаний:

Кризис в науке

Кризис в Роскосмосе

Фальсификация на выборах

С вывозом капиталов за рубеж

С доступным жильем

С оффшорами

С тарифами ЖКХ

Беспредел МВД, СК

Независимый суд

Социальная несправедливость

Раздутый аппарат чиновничества

Льготы и золотые парашюты топ-менеджерам

Развал системы здравоохранения

Закрытие школ и больниц

Обнищание населения

Отсутствие независимых СМИ

Наличие отсутствия внятной оппозиции

Безработица и работающие нищие

Рост экономики и достойная зарплата людям

Развитие микро и малого предпринимательства

Технологический прорыв страны

Сдерживание роста цен на бензин.


И еще и еще кучу всяких обещалок....

27.08.2021 14:47
- гость -

Ангела Меркель предложила выплатить пенсионерам и военным по 2000 евро накануне выборов в Бундестаг,

27.08.2021 15:05
- гость -

30 млн по 10 тысяч - 4 миллиарда долларей
ЧМ-2018 - 14 миллиардов долларей.
ОИ-2014 - 50 миллиардов долларей

27.08.2021 15:16
М

Даже Сталину не всё удавалось и удалось сделать. В итоге его уничтожили, многие его планы похоронили, по сути взяли курс на буржуазную контрреволюцию, что и случилось менее через 38 лет.
Однако вместо слов представлю цифры:
ВВП России по данным МВФ:
1992г. – 91,625 млрд. долларов
1993г. – 196,752 млрд. долларов
1994г. – 296,466 млрд. долларов
1995г. – 335,664 млрд. долларов
1996г. – 419,522 млрд. долларов
1997г. – 433,619 млрд. долларов
1998г. – 290,231 млрд. долларов
1999г. – 209,770 млрд. долларов
2000г. – 278,075 млрд. долларов
2001г. – 328,276 млрд. долларов
2002г. – 369,939 млрд. долларов
2003г. – 460,746 млрд. долларов
2004г. – 632,765 млрд. долларов
2005г. – 817,752 млрд. долларов
2006г. – 1 трлн. 059,991 млрд. долларов
2007г. – 1 трлн. 391,683 млрд. долларов
2008г. – 1 трлн. 778,391 млрд. долларов
2009г. – 1 трлн. 309,174 млрд. долларов
2010г. – 1 трлн. 632,841 млрд. долларов
2011г. – 2 трлн. 044,618 млрд. долларов
2012г. – 2 трлн. 202,672 млрд. долларов
2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов
2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов
2015г. – 1 трлн. 363,707 млрд. долларов
2016г. – 1 трлн. 282,663 млрд. долларов
2017г. – 1 трлн. 578,417 млрд. долларов
2018г. – 1 трлн. 630,659 млрд. долларов
2019г. – 1 трлн. 610,381 млрд. долларов (прогнозная оценка)

27.08.2021 15:43
- гость -


Коммуняки уже просрали великую страну

А кто ее сделал великой? Страну просрали предатели, которые были среди, так называемых вами коммуняк Посмотрите выступление предателя Ельцина в США, он там прямо говорит об уничтожении великой страны.

27.08.2021 16:21
- гость -

27.08.2021 15:43
- гость -
Зю из той же когорты.

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