Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели, ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.
Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда".
Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты для российских пенсионеров и военных. Позднее замминистра труда РФ Ольга Баталина заявила, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, и людям с инвалидностью.
Комментарии
Анекдот: Этим, которые должны уши развесить - по 10 тыщ. А этим, которые должны глаза закрыть - по 15.
Анекдот:
Люди спрашивают, почему Путин раньше не давал, а перед "выборами" решил дать денег электорату? Отвечаем. Потому что рыбу подкармливают прямо перед рыбалкой, а не задолго до рыбалки.
которым пенсия приходит на карту
О, а остальным хрен? Так они же тоже голосовать пойдут. И будут знать, что соседу дали
Лучше голосовать за тех, кто ежемесячно по десятке от нефтегаза давать предлагает
27.08.2021 10:40
гость
Вроде взросленький, а в сказки веришь.
О, а остальным хрен?
хрен с маслицем соевым
погуглить слабо? все написано кому и когда
как скоро все везде опять подорожает? неделя-две?
Путинские выплаты были и в 2020, на детей единовременные 10 тыс. руб., по 5 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев, раннее на ребенка от 3 до 7 лет дополнительное пособие ~5,5 тыс. руб.. Наконец МСК на первого(!) ребенка 466 617 руб тоже начались выплаты в прошлом году, когда не было выборов. А еще "Коронавирусные доплаты" медикам. А еще с 1 июля 2021 ежемесячное пособия беременным женщинам.
Т.е. Путин постоянно заставляет раскошеливаться финансово-кредитную систему, которая по большому счёту не подчиняется государству. То бишь, Путин постоянно использует объективные обстоятельства (напр. выборы) для достижения субъективных целей. А цель его - повышение благосостояние народа и суверенитет страны.
27.08.2021 10:47
- гость -
Была бы сказка, все бы ее рассказывали. А то что-то скромно молчат. Может реальность? Как у саудитов?
Все желающие ядом поплевались? Надеюсь, вам полегчало)))))
все написано кому и когда
До 19 сентября надо успевать, а то пролетят
27.08.2021 10:53
М
+1000000000000000!!!
Путин постоянно заставляет раскошеливаться финансово-кредитную систему
Еще бы на базовый доход с нефтегаза заставил раскошелится, 19 сентября это бы оценили. А если нет, то оценят того, кто предлагает
Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Путин во уже 20 лет говорит про повышение уровня доходов граждан.
Последнее время идут реальные выплаты. Если бы еще по базовому доходу к СР прислушался, а то 19 сентября могут избиратели прислушаться
27.08.2021 11:06
- гость -
Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Путин во уже 20 лет говорит про повышение уровня доходов граждан.
вы видимо забыли, что когда Ходор хапнул всю нефтянку и рвался к власти, то налогов олигархи не платили, и выплат пенсий почти не было, а в стране стояла разруха.
а в стране стояла разруха.
наверное это было без меня я в свои 45 лет ничего подобного не помню
ничего подобного не помню
Если в 90-е родители лохов разводили
Кто то в 90-е пенсию не получал, а кто то наоборот с этого имел
выплат пенсий почти не было,
Это что за сказки? В 90-е годы на родительские пенсии жили - вовремя и полностью. А вот зарплаты кому замораживали на 6-12 месяцев, нам давали кусочками - по 5 - 15% (но за месяц задержек не было).
А вот зарплаты кому замораживали на 6-12 месяцев, нам давали кусочками - по 5 - 15%
Это и похоже на разруху
В 90-е задержки пенсий тоже были. Меньше, чем зарплат, но были. И размер их был тоже смешной
27.08.2021 11:57
- гость -
выплат пенсий почти не было,
Это что за сказки? В 90-е годы на родительские пенсии жил
напротив, зарплату мне с задержками платили, а вот пенсию маме нет.
27.08.2021 11:44
наверное это было без меня я в свои 45 лет ничего подобного не помню
вас видно не интересовали подобные вопросы, а может память подводит?
Написано же дадут инвалидам и по потере кормильца!!
Остальным не дадут!!
из Питера пишут;"голосовать за КПРФ,"--- прогрессивные люди все так считают.
Мошенники начнут теперь атаковать всех пенсионеров
27.08.2021 12:38
гость
Коммуняки уже просрали великую страну.
Про это не скажут так как тема вчера протроллена, но для информации:
Указ президента Владимира Путина, разрешающий принимать на государственную или муниципальную службу людей с иностранным гражданством, рассчитан на украинцев, которые не могут приехать в Киев, чтобы отказаться от гражданства. Так прокомментировал новый указ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Проблема в том что будущего с этим президентом нет! Кроме 10т.р и обещания картошку и морковку чуть дешевле сделать нет обещаний. Раньше хоть удвоение ввп и 25 миллионов рабочих мест врал. Теперь даже не врет. а правду боится сказать.
Еще на макароны цену фиксировали, и на растительное масло, но его не удержали.
Путин правильно делает что ставит каждый раз амбициозные задачи и постоянно в ежедневном режиме пинает правительство (а иногда даже меняет), только слепой этого не видит. Сегодня это 12 нацпроектов. Конечно в 2003 году он не мог просчитать такого сопротивления компрадоров и западенцев во власти, рокировки с Медведом, не мог знать о глобальном кризисе 2008 года. Тем не менее:
1.Создать 25 млн "высокопроизводительных рабочих мест" к 2020 году
В российской статистике просто не существовало понятия "высокопроизводительного рабочего места", отмечает РБК. В Росстате решили считать по средней зарплате на предприятии – если она превышает некий порог по отрасли, значит, все работники этой организации "высокопроизводительные".
Но эта методика подвела ее разработчиков. Если в 2013 году Росстат насчитал 17,5 млн "высокопроизводительных" рабочих мест, то вскоре зарплаты начали падать, и по итогам 2016 года таких рабочих мест осталось чуть меньше 16 млн.
2. Удвоение ВВП
Обещание Путина было наиболее близко к выполнению в 2014 году – рост почти на 78% по сравнению с 2000 годом и на 50% по сравнению с 2003 годом.
Будущее будет с теми, кто за базовый доход с нефтегаза
«Единую Россию» предложили признать экстремистской организацией
что ставит каждый раз амбициозные задачи
Ставить и реализовывать не одно и то же.
Кратенький список этих обещаний:
Кризис в науке
Кризис в Роскосмосе
Фальсификация на выборах
С вывозом капиталов за рубеж
С доступным жильем
С оффшорами
С тарифами ЖКХ
Беспредел МВД, СК
Независимый суд
Социальная несправедливость
Раздутый аппарат чиновничества
Льготы и золотые парашюты топ-менеджерам
Развал системы здравоохранения
Закрытие школ и больниц
Обнищание населения
Отсутствие независимых СМИ
Наличие отсутствия внятной оппозиции
Безработица и работающие нищие
Рост экономики и достойная зарплата людям
Развитие микро и малого предпринимательства
Технологический прорыв страны
Сдерживание роста цен на бензин.
И еще и еще кучу всяких обещалок....
Ангела Меркель предложила выплатить пенсионерам и военным по 2000 евро накануне выборов в Бундестаг,
30 млн по 10 тысяч - 4 миллиарда долларей
ЧМ-2018 - 14 миллиардов долларей.
ОИ-2014 - 50 миллиардов долларей
Даже Сталину не всё удавалось и удалось сделать. В итоге его уничтожили, многие его планы похоронили, по сути взяли курс на буржуазную контрреволюцию, что и случилось менее через 38 лет.
Однако вместо слов представлю цифры:
ВВП России по данным МВФ:
1992г. – 91,625 млрд. долларов
1993г. – 196,752 млрд. долларов
1994г. – 296,466 млрд. долларов
1995г. – 335,664 млрд. долларов
1996г. – 419,522 млрд. долларов
1997г. – 433,619 млрд. долларов
1998г. – 290,231 млрд. долларов
1999г. – 209,770 млрд. долларов
2000г. – 278,075 млрд. долларов
2001г. – 328,276 млрд. долларов
2002г. – 369,939 млрд. долларов
2003г. – 460,746 млрд. долларов
2004г. – 632,765 млрд. долларов
2005г. – 817,752 млрд. долларов
2006г. – 1 трлн. 059,991 млрд. долларов
2007г. – 1 трлн. 391,683 млрд. долларов
2008г. – 1 трлн. 778,391 млрд. долларов
2009г. – 1 трлн. 309,174 млрд. долларов
2010г. – 1 трлн. 632,841 млрд. долларов
2011г. – 2 трлн. 044,618 млрд. долларов
2012г. – 2 трлн. 202,672 млрд. долларов
2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов
2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов
2015г. – 1 трлн. 363,707 млрд. долларов
2016г. – 1 трлн. 282,663 млрд. долларов
2017г. – 1 трлн. 578,417 млрд. долларов
2018г. – 1 трлн. 630,659 млрд. долларов
2019г. – 1 трлн. 610,381 млрд. долларов (прогнозная оценка)
Коммуняки уже просрали великую страну
А кто ее сделал великой? Страну просрали предатели, которые были среди, так называемых вами коммуняк Посмотрите выступление предателя Ельцина в США, он там прямо говорит об уничтожении великой страны.
27.08.2021 15:43
- гость -
Зю из той же когорты.