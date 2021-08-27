Учёные выяснили, как погода влияет на желание заняться сексом

Солнечный свет усиливает в людях сексуальное влечение. Об этом сообщает Cell Reports.

Такую закономерность установили израильские учёные. В ходе контролируемого эксперимента они выяснили, что при воздействии ультрафиолетовых лучей выброс гормонов в организме испытуемых увеличивался. Отмечается, что исследование проводили на мышах и людях. Для мужчин и женщин результат оказался одинаковым.

Результаты исследования доказали, что ответственный за оценку повреждений ДНК и пигментацию – в частности загар под воздействием солнечного света, – содержащийся в коже белок p53 также запускает и механизмы эндокринной системы, ответственные за сексуальность.

Отмечается, что у мужчин солнечный свет вызывает выброс тестостерона, а значит, и повышает уровень агрессии.