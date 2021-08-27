Учёные выяснили, как погода влияет на желание заняться сексом

Солнечный свет усиливает в людях сексуальное влечение. Об этом сообщает Cell Reports.
Такую закономерность установили израильские учёные. В ходе контролируемого эксперимента они выяснили, что при воздействии ультрафиолетовых лучей выброс гормонов в организме испытуемых увеличивался. Отмечается, что исследование проводили на мышах и людях. Для мужчин и женщин результат оказался одинаковым.
Результаты исследования доказали, что ответственный за оценку повреждений ДНК и пигментацию – в частности загар под воздействием солнечного света, – содержащийся в коже белок p53 также запускает и механизмы эндокринной системы, ответственные за сексуальность.
Отмечается, что у мужчин солнечный свет вызывает выброс тестостерона, а значит, и повышает уровень агрессии.
Комментарии
Это даже по демографическим данным видно — сравните рождаемость в экваториальных странах, например, в Уганде, и в северных
Какой секос - зима полгода! Пока разденешься сто раз вспотеешь и уже никакого секаса не надо. Сибирь матушка.
Спорное заявление.
Вы , 12.37 , видимо забыли что еще есть рассовые различия.
Перенаселение планеты является сдерживающим фактором для размножения белых, но не сдерживает ни черных, ни азиатов. С чем это связано , интересуйтесь сами.
И если гипотеза о сдерживании белых в размножении в результате перенаселения планеты верна, то ее решить стимулами , как сейчас не получится.
27.08.2021 12:50
Гость
Так вы спать ложитесь в полном обмундировании??? в тулупе наверное
Пока разденешься сто раз вспотеешь
может, замерзнешь?
Причем здесь погода? Главное- это регулярно.
27.08.2021 15:30
- гость -
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Раз в пол года - это тоже регулярно