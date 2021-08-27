Единороссы обсудили финальную версию предвыборной программы в АКЗС

На текущей неделе прошло заседание рабочей группы по подготовке предвыборной программы "Единой России" на выборы в Алтайское Заксобрание. В мероприятии под руководством секретаря реготделения ЕР Александра Романенко принял участие губернатор Виктор Томенко, передаёт пресс-служба партии.

Накануне в составе делегации от региона Томенко посетил всероссийский съезд партии, где была принята федеральная программа "Единой России" на выборы в Госдуму. "В своём выступлении на съезде президент страны говорил об особенном, внимательном отношении к пенсионерам и военнослужащим в части индексации пенсий и выплаты единовременных пособий. Также он предложил партии включить в программу своих действий уже на стадии формирования федерального бюджета страны ряд важных направлений. Одно из них – переселение из ветхого и аварийного жилья. Для нас, Алтайского края, это одна из сложных проблем. И она уже решается. Говоря о тех решениях, которые в последнее время были приняты в части социальных выплат, президент обратил внимание на то, что сегодня зачастую эти деньги банками списываются в счёт погашения различных долгов тех людей, которым помогает государство. И здесь позиция главы государства жёсткая, но она тоже требует поддержки политической силы. И партия "Единая Россия" – та сила, которая окажет поддержку. Деньги людям должны быть возвращены", – отметил Виктор Томенко.

Он подчеркнул, что принятие предвыборной программы – необходимая часть работы всех политических сил. Но важно реализовывать эту программу и исполнить обязательства, взятые на себя перед партией и избирателями. По словам Александра Романенко, при подготовке региональной программы партия постаралась учесть все аспекты жизнедеятельности региона в сфере здравоохранения, образования, экономики и сельского хозяйства. "Представлены вопросы молодёжной политики, экологии, создания комфортной среды для жизни. Документ вышел ёмкий, в нём, на мой взгляд, нашли отражение и предложения жителей нашего региона", – рассказал Романенко.

Руководитель рабочей группы по подготовке региональной программы Антон Васильев презентовал наиболее значимые разделы программы. "Совершенно правильно партией на федеральном и краевом уровне был сделан выбор в пользу нового подхода, который сочетал инициативу с мест и предложения рабочей группы. Порядка 500 совершенно новых, не повторяющихся предложений прозвучало от избирателей с мест. Это позволило сделать документ максимально приближенным к интересам избирателей, сделать его живым, важным, интересным для них", – отметил Васильев.

Подводя итог, Александр Романенко поручил членам рабочей группы проработать и внести недостающие пункты в программу. Окончательно документ примут 2 сентября, на третьем этапе региональной конференции партии ЕР.