В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев призвал отказаться от минимального размера оплаты труда. По мнению чиновника, которое он высказал в разговоре с ura.ru, МРОТ является анахронизмом, а ориентироваться стоит лишь на прожиточный минимум.

По его словам, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но на самом деле он избыточен. Арефьев подчеркнул, что оплата труда "в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума".

Более того, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы. Депутат заметил, что он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.