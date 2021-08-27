В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев призвал отказаться от минимального размера оплаты труда. По мнению чиновника, которое он высказал в разговоре с ura.ru, МРОТ является анахронизмом, а ориентироваться стоит лишь на прожиточный минимум.
По его словам, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но на самом деле он избыточен. Арефьев подчеркнул, что оплата труда "в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума".
Более того, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы. Депутат заметил, что он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.
Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум – 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.
Комментарии
Ну. да,давайте уберем. Если прожиточный минимум - эфемерная величина, тасуемая статистикой как угодно, то минимальный размер -жестко заданная величина. И да, нужно с этого размера убрать все налоги. Стыдно брать налоги с минималки
Во всём мире что-то типа МРОТа есть. Например, минимальная почасовая оплата труда в США. По-моему, очень правильно. Да и, скажем прямо, налогообложение физических лиц в США тоже правильнее, когда налоги выплачиваются одномоментно... в таком случае государству выгодно иметь твёрдую валюту, а не как у нас... зависящая от гормонального фона Наибулиной...
Хорошо без МРОТ! Никто не будет с бизнеса спрашивать сколько он платит. А прожиточный минимум - вещь субъективная. Кто как считает. Вот некоторые депутаты говорили, что и на 3 тыс прожить можно! "Макарошки" всегда в одной стоимости..