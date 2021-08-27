Пятница, 27 Август, 21:47

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,03
23°


6312185 +23508
Обь
106см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула

, ИА "Амител"
Работы начнутся в сентябре
Фото: Управление федеральных дорог 'Алтай'

Фото: Управление федеральных дорог "Алтай"

В сентябре на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан начнут устанавливать светофоры нового образца. Их разместят на 14-м и 17-м километрах, в районе остановки общественного транспорта "Октябрьский садовод" и в Сибирской Долине, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Новые светофоры оборудованы интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы. При этом устройство будет срабатывать бесконтактно: к кнопке не нужно прикасаться, снимать перчатки тоже не обязательно. После этого специальная строка на дисплее покажет оставшееся время ожидания до перехода. Опоры над проезжей частью оснастят системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для автомобилистов. В перспективе такое оборудование можно будет подключить к интеллектуальной системе в рамках цифровизации транспортной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году электроосвещение установили на пешеходных переходах и автобусных остановках на четырёх участках Чуйского тракта в Тальменском, Косихинском и Бийском районах и на трёх – на трассе А-322, в Алейском районе и на территории Барнаула.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.08.2021 16:10
- гость -

Вот такие светофоры на пешеходных переходах и должны быть!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:15
Извинялись, благодарили и снова извинялись. Депутаты АКЗС ярко закрыли "пятилетку" 0
20:45
Сибирские регионы отстают по исполнению нацпроектов от среднероссийского уровня 0
20:13
В Барнауле 13 школ переведут на пятидневку 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 августа 0
19:16
Россияне назвали комедию "Иван Васильевич меняет профессию" лучшей экранизацией классики 0
18:44
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 180 тысяч 0
18:21
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может приехать в Алтайский край в сентябре 1
18:03
В Тальменке организовали открытую тренировку по биатлону для детей и подростков 0
17:56
Виктор Томенко поблагодарил депутатов АКЗС за работу 1
17:42
Свыше 370 млн рублей выделили на ремонт трассы в районе Алтайского края 0
17:25
Жители двух Алтаев стали чаще брать потребительские кредиты в ВТБ 0
17:08
Куратор СФО Виктория Абрамченко поддержала идею о строительстве новых городов в Сибири 11
16:53
На 8,9% выросли зарплаты в Алтайском крае 3
16:38
Быстрые и недорогие. Какой электросамокат стоит покупать в 2021 году 0
16:22
Единороссы обсудили финальную версию предвыборной программы в АКЗС 1
16:08
Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула 1
15:55
Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом 9
15:43
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае 4
15:21
Шансов мало, но матчи будут зрелищными. "Зенит" узнал соперников по группе Лиги чемпионов 0
15:07
Образ будущего. Депутаты АКЗС приняли Стратегию развития региона на ближайшие 14 лет 1
14:55
В Госдуме предложили отказаться от МРОТ 3
14:39
Как прошла финальная сессия АКЗС седьмого созыва. Фоторепортаж 4
14:21
Депутаты ограничили продажу энергетиков детям в Алтайском крае 5
14:03
Барнаульский водоканал рассказал о возможностях дистанционного обслуживания 0
13:49
Прощальный поцелуй лета. Какая погода будет на выходных на Алтае и когда ждать похолодания 0
13:36
Два новых закона в сфере туризма приняли в Алтайском крае 3
13:22
256 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 2
13:07
Умерла журналист amic.ru Олеся Пастухова. Мы скучаем без тебя 17
12:49
Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году? 25
12:33
Учёные выяснили, как погода влияет на желание заняться сексом 8
12:15
Скорая денежная помощь: как правильно пользоваться микрозаймами для личных и бизнес-целей 0
12:03
Самый результативный. Романенко подвёл итоги работы алтайского парламента за пять лет 8
11:54
Руководитель "Алтайтурцентра" покинул свой пост 13
11:38
Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей 25
11:25
Полиция проверит рубки на незаконных участках под застройку в ленточном бору Барнаула 3
11:10
Бровисты вышли из "тени". Бизнесвумен рассказала о трансформации бьюти-сферы на Алтае 3
10:52
Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных 15
10:39
Вор-эстет. На Алтае сельчанка украла пенсию соседки и купила себе картину со слонами 5
10:19
Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту 42
10:04
Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва 34
09:52
Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ на Павловском тракте 9
09:39
35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:17
Число погибших в результате взрыва в Кабуле превысило 100 человек 2
09:03
Барнаулец хотел проучить водителя и спровоцировал ДТП в центре города 46
08:45
В России могут подорожать автомобили 13
08:30
Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови 0
08:17
"Это не санаторий". Почему инвалидов на Алтае отправляют на реабилитацию без сопровождения 10
08:01
Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 0
07:52
Барнаульский хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом из НХЛ на восемь лет 10
07:34
Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты 21
07:15
Азиатско-Тихоокеанский банк организовал круглый стол с партнёрами 0
07:05
Алтайские коммунисты вновь "обыграли" единороссов. Пока – в суде 32
06:51
Как живые. Китайская художница создаёт волшебные 3D-картины из смолы 6
06:39
И никакого теста. Что нельзя делать 27 августа, чтобы не лишиться денег и удачи 6
06:18
В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса 0
06:03
До +31 градуса и без осадков: о погоде в Алтайском крае 27 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.