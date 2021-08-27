Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула

В сентябре на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан начнут устанавливать светофоры нового образца. Их разместят на 14-м и 17-м километрах, в районе остановки общественного транспорта "Октябрьский садовод" и в Сибирской Долине, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Новые светофоры оборудованы интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы. При этом устройство будет срабатывать бесконтактно: к кнопке не нужно прикасаться, снимать перчатки тоже не обязательно. После этого специальная строка на дисплее покажет оставшееся время ожидания до перехода. Опоры над проезжей частью оснастят системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать его более заметным для автомобилистов. В перспективе такое оборудование можно будет подключить к интеллектуальной системе в рамках цифровизации транспортной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году электроосвещение установили на пешеходных переходах и автобусных остановках на четырёх участках Чуйского тракта в Тальменском, Косихинском и Бийском районах и на трёх – на трассе А-322, в Алейском районе и на территории Барнаула.