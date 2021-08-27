Быстрые и недорогие. Какой электросамокат стоит покупать в 2021 году

Данный вид электротранспорта наиболее популярен. Это связано с удобством использования – под их габариты найдётся место даже в маленькой квартире, а внушительный запас хода – до 25-30 км – вместе с максимальной скоростью до 30 км/ч делают его одинаково подходящим для прогулок в выходной день и ежедневных поездок на работу.

Ninebot by Segway KickScooter Zing E8 – удобный и надёжный электросамокат для детей и подростков. Низкий центр равновесия повышает управляемость Ninebot Zing E8, специальный рисунок протектора обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью и противостоит скольжению, а двойная система торможения позволяет при необходимости моментально остановиться. Для повышения безопасности можно выбирать между различными скоростными режимами, включая режим для начинающих с ограничением скорости до 10 км/ч. На одном заряде самокат может проехать до 10 км. Яркий дизайн превращает E8 в стильную игрушку, а использование современных технологий и материалов при этом позволяет объединить функциональность и безопасность ребёнка.

Электросамокат Neoterick Mizar – производительное решение для города. Модель отличается надёжной конструкцией, способной выдерживать постоянную нагрузку до 120 кг. Помимо этого, самокат отличается удобством использования, что обусловлено большой платформой для ног, а также эргономичными и регулируемыми органами управления, что подарит комфорт при перемещении. Для безопасного движения в темноте предусмотрен передний фонарь и задний стоп-сигнал. Электросамокат работает на базе мотора мощностью 250 Вт, который позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Диаметр колёс составляет 8", что вкупе с передним амортизатором обеспечивает мягкое перемещение по неровным поверхностям. Торможение осуществляется при помощи заднего дискового тормоза. В электросамокате используется аккумулятор ёмкостью 7800 мА·ч, способный обеспечить запас хода, достаточный для комфортного перемещения по городу.

Электросамокат Ninebot by Segway KickScooter Max G30P – прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для подростков, ведь он рассчитан на людей ростом от 1,2 до 2 м. Чтобы задействовать весь функционал устройства, его нужно активировать через фирменное приложение. Рычаг тормоза находится на рукоятке, а контрольная панель – на рулевой перекладине. Там есть кнопка включения, двойным нажатием на которую вы сможете изменить режим работы. Выбирайте настройку Eco для экономии энергии или, например, спортивную программу, оптимальную для опытных водителей. На чётком дисплее в наглядных символах отображается вся важная информация, в том числе текущая скорость и оставшийся ресурс батареи. Наслаждайтесь ездой с ветерком – KickScooter G30P и разгоняется до 30 км/ч! А если впереди вас ждёт небольшой подъём с углом наклона до 20°, то скутер без труда преодолеет и его. Колёса диаметром 24,5 см сделают ваше передвижение наиболее плавным и комфортным. Аккумулятор электросамоката позволит вам кататься непрерывно в течение шести часов. Его заряда точно хватит для поездки до работы и обратно. Для вашей безопасности модель снабжена светоотражателями сзади и спереди. Удобная выдвижная подножка станет надёжной и устойчивой опорой устройства.

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