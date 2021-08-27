Пятница, 27 Август, 21:47

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,03
23°


6312185 +23508
Обь
106см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Быстрые и недорогие. Какой электросамокат стоит покупать в 2021 году

, ИА "Амител"
В Барнауле купить такой вид транспорта можно в магазине "НомерOne"

Данный вид электротранспорта наиболее популярен. Это связано с удобством использования – под их габариты найдётся место даже в маленькой квартире, а внушительный запас хода – до 25-30 км – вместе с максимальной скоростью до 30 км/ч делают его одинаково подходящим для прогулок в выходной день и ежедневных поездок на работу.

Ninebot by Segway KickScooter Zing E8 – удобный и надёжный электросамокат для детей и подростков. Низкий центр равновесия повышает управляемость Ninebot Zing E8, специальный рисунок протектора обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью и противостоит скольжению, а двойная система торможения позволяет при необходимости моментально остановиться. Для повышения безопасности можно выбирать между различными скоростными режимами, включая режим для начинающих с ограничением скорости до 10 км/ч. На одном заряде самокат может проехать до 10 км. Яркий дизайн превращает E8 в стильную игрушку, а использование современных технологий и материалов при этом позволяет объединить функциональность и безопасность ребёнка.

Электросамокат Neoterick Mizar – производительное решение для города. Модель отличается надёжной конструкцией, способной выдерживать постоянную нагрузку до 120 кг. Помимо этого, самокат отличается удобством использования, что обусловлено большой платформой для ног, а также эргономичными и регулируемыми органами управления, что подарит комфорт при перемещении. Для безопасного движения в темноте предусмотрен передний фонарь и задний стоп-сигнал. Электросамокат работает на базе мотора мощностью 250 Вт, который позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Диаметр колёс составляет 8", что вкупе с передним амортизатором обеспечивает мягкое перемещение по неровным поверхностям. Торможение осуществляется при помощи заднего дискового тормоза. В электросамокате используется аккумулятор ёмкостью 7800 мА·ч, способный обеспечить запас хода, достаточный для комфортного перемещения по городу. 

Электросамокат Ninebot by Segway KickScooter Max G30P – прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для подростков, ведь он рассчитан на людей ростом от 1,2 до 2 м. Чтобы задействовать весь функционал устройства, его нужно активировать через фирменное приложение. Рычаг тормоза находится на рукоятке, а контрольная панель – на рулевой перекладине. Там есть кнопка включения, двойным нажатием на которую вы сможете изменить режим работы. Выбирайте настройку Eco для экономии энергии или, например, спортивную программу, оптимальную для опытных водителей. На чётком дисплее в наглядных символах отображается вся важная информация, в том числе текущая скорость и оставшийся ресурс батареи. Наслаждайтесь ездой с ветерком – KickScooter G30P и разгоняется до 30 км/ч! А если впереди вас ждёт небольшой подъём с углом наклона до 20°, то скутер без труда преодолеет и его. Колёса диаметром 24,5 см сделают ваше передвижение наиболее плавным и комфортным. Аккумулятор электросамоката позволит вам кататься непрерывно в течение шести часов. Его заряда точно хватит для поездки до работы и обратно. Для вашей безопасности модель снабжена светоотражателями сзади и спереди. Удобная выдвижная подножка станет надёжной и устойчивой опорой устройства.

Сделать правильный выбор вам помогут продавцы магазина "НомерOne" в торговых центрах "Алтай" и "Лето", также заказать электросамокат можно на сайте. Вас ждёт широкий выбор электросамокатов, смартфонов, планшетов по приятным ценам. Если хотите успеть насладиться остатками летней жары, то магазин дарит на все электросамокаты Hiper, Ninebot by, Xiaomi скидку в размере 7%, а на электросамокаты Mizar – 15%.

ООО "ТЛФ", ИНН 2225130154, КПП 222501001, ОГРН 1122225005583, р/с 40702810202000041502, БИК 040173604. Адрес: 656056, Барнаул, ул. Партизанская, 44-28. Директор: Черных Денис Александрович

Материалы по теме

 

На правах рекламы

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
21:15
Извинялись, благодарили и снова извинялись. Депутаты АКЗС ярко закрыли "пятилетку" 0
20:45
Сибирские регионы отстают по исполнению нацпроектов от среднероссийского уровня 0
20:13
В Барнауле 13 школ переведут на пятидневку 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 августа 0
19:16
Россияне назвали комедию "Иван Васильевич меняет профессию" лучшей экранизацией классики 0
18:44
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 180 тысяч 0
18:21
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может приехать в Алтайский край в сентябре 1
18:03
В Тальменке организовали открытую тренировку по биатлону для детей и подростков 0
17:56
Виктор Томенко поблагодарил депутатов АКЗС за работу 1
17:42
Свыше 370 млн рублей выделили на ремонт трассы в районе Алтайского края 0
17:25
Жители двух Алтаев стали чаще брать потребительские кредиты в ВТБ 0
17:08
Куратор СФО Виктория Абрамченко поддержала идею о строительстве новых городов в Сибири 11
16:53
На 8,9% выросли зарплаты в Алтайском крае 3
16:38
Быстрые и недорогие. Какой электросамокат стоит покупать в 2021 году 0
16:22
Единороссы обсудили финальную версию предвыборной программы в АКЗС 1
16:08
Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула 1
15:55
Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом 9
15:43
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае 4
15:21
Шансов мало, но матчи будут зрелищными. "Зенит" узнал соперников по группе Лиги чемпионов 0
15:07
Образ будущего. Депутаты АКЗС приняли Стратегию развития региона на ближайшие 14 лет 1
14:55
В Госдуме предложили отказаться от МРОТ 3
14:39
Как прошла финальная сессия АКЗС седьмого созыва. Фоторепортаж 4
14:21
Депутаты ограничили продажу энергетиков детям в Алтайском крае 5
14:03
Барнаульский водоканал рассказал о возможностях дистанционного обслуживания 0
13:49
Прощальный поцелуй лета. Какая погода будет на выходных на Алтае и когда ждать похолодания 0
13:36
Два новых закона в сфере туризма приняли в Алтайском крае 3
13:22
256 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае 2
13:07
Умерла журналист amic.ru Олеся Пастухова. Мы скучаем без тебя 17
12:49
Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году? 25
12:33
Учёные выяснили, как погода влияет на желание заняться сексом 8
12:15
Скорая денежная помощь: как правильно пользоваться микрозаймами для личных и бизнес-целей 0
12:03
Самый результативный. Романенко подвёл итоги работы алтайского парламента за пять лет 8
11:54
Руководитель "Алтайтурцентра" покинул свой пост 13
11:38
Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей 25
11:25
Полиция проверит рубки на незаконных участках под застройку в ленточном бору Барнаула 3
11:10
Бровисты вышли из "тени". Бизнесвумен рассказала о трансформации бьюти-сферы на Алтае 3
10:52
Вплоть до "уголовки". Россиянам запретят держать неограниченное число домашних животных 15
10:39
Вор-эстет. На Алтае сельчанка украла пенсию соседки и купила себе картину со слонами 5
10:19
Более 30 млн пенсионеров получат выплату в размере 10 тысяч рублей на карту 42
10:04
Мужчина без маски стал причиной конфликта на борту самолёта Барнаул – Москва 34
09:52
Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ на Павловском тракте 9
09:39
35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:17
Число погибших в результате взрыва в Кабуле превысило 100 человек 2
09:03
Барнаулец хотел проучить водителя и спровоцировал ДТП в центре города 46
08:45
В России могут подорожать автомобили 13
08:30
Онколог назвал шесть ранних признаков рака крови 0
08:17
"Это не санаторий". Почему инвалидов на Алтае отправляют на реабилитацию без сопровождения 10
08:01
Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi 0
07:52
Барнаульский хоккеист Андрей Свечников подписал контракт с клубом из НХЛ на восемь лет 10
07:34
Марсианский вертолёт Ingenuity показал новые фото с Красной планеты 21
07:15
Азиатско-Тихоокеанский банк организовал круглый стол с партнёрами 0
07:05
Алтайские коммунисты вновь "обыграли" единороссов. Пока – в суде 32
06:51
Как живые. Китайская художница создаёт волшебные 3D-картины из смолы 6
06:39
И никакого теста. Что нельзя делать 27 августа, чтобы не лишиться денег и удачи 6
06:18
В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса 0
06:03
До +31 градуса и без осадков: о погоде в Алтайском крае 27 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.