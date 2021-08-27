На 8,9% выросли зарплаты в Алтайском крае

По итогам первого полугодия 2021 года зарплата жителей Алтайского края выросла до 31 328 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 8,9%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом реальная заработная плата с учётом инфляции (за январь-июнь 2021 года – 106,6%) выросла на 2,2%.

Самый существенный рост зарплат отмечается в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 135,7%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 122%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 121,5%, в деятельности железнодорожного транспорта – 118,5%.

Заработная плата в отдельных секторах экономики складывается в диапазоне от 30 до 74,3 тысячи рублей. Доля работников, получающих зарплату выше среднекраевой, составляет 40,8%, или 228,2 тысячи человек.

"Также происходит поступательный рост заработной платы в следующих отраслях: в аграрном секторе – 25,8 тысячи рублей, что на 110% больше, чем за соответствующий период 2020 года, строительстве – 24,7 тысячи рублей (109,9%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 23,7 тысячи рублей (106,8%). В этих отраслях заняты 129,6 тысячи человек (23,2% среднесписочной численности работников региона)", – говорится в сообщении.

В области здравоохранения и социальных услуг размеры среднемесячной номинальной начисленной зарплаты и темп роста составили 32 919 рублей (105,3%), в образовании – 29 555 рублей (113,7%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 26 908 рублей (114,6%).