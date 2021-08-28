Одним из наиболее острых вопросов сессии АКЗС, прошедшей 27 августа, стало обсуждение Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Дискуссии вокруг ключевого документа для региона растянулись почти на час, выступить пожелало рекордное число спикеров. И, несмотря на то, что голосование оказалось практически единодушным, многие парламентарии указывали на недочёты стратегии. Судя по всему, уже через несколько лет ряд индикаторов в ней придётся менять.

Надежды на будущее не даёт

Проект Стратегии представил врио министра экономического развития Анатолий Нагорнов. Первым после краевого чиновника слово попросил руководитель эсеров в АКЗС Александр Молотов. Он признал, что поначалу был критически настроен к отдельным пунктам стратегии, однако, пообщавшись с экспертами, пришёл к выводу, что документ подготовлен качественно. "Если мы проголосуем против, значит, Алтайский край останется без ориентиров развития. Поэтому мы поддержим", – заявил Молотов. Его позицию разделил и единоросс Александр Лазарев, по мнению которого, критиковать можно долго, но отрицать то, что документ добротный, было бы неправильно.

Другая точка зрения оказалась у лидера фракции ЛДПР Владимира Семёнова. При изучении Стратегии ему не понравилось, что к 2035 году ни один из представленных сценариев (консервативный, базовый и целевой) не приводит к тому, чтобы в крае прекратилась убыль населения. Семёнов также обратил внимание, что в документе должным образом не отражена позиция повышения средней зарплаты до достойного уровня. Это, по его словам, приведёт к увеличению оттока высококвалифицированных специалистов из региона. "К этому ли мы стремимся? Если хотя бы в этой Стратегии была бы заложена цель "пройти точку безубыточности", мы бы поддержали. Может, нам пора принять агрессивный план развития, а не утопический? Данная стратегия не даёт нам надежды на лучшее будущее. Может, возьмём паузу, чтобы заложить в неё то невозможное, ради чего все мы и граждане края с удовольствием бы поработали?" – предложил Семёнов. Его поддержал справедливоросс Василий Железовский, который подчеркнул, что данный документ разработан для улучшения жизни "владельцев капитала", а не простых граждан. "Из документа следует, что к 2035 году у нас должно быть порядка 10% нищего населения... Вы даже не попытались пофантазировать и свести этот показатель к нулю", – заявил Железовский.

Не с кем будет выполнять планы

Его коллега по фракции Владислав Вакаев обратил внимание на два других момента. По словам Вакаева, в документе "не совсем бьются цифры": рост доходов граждан не коррелирует с повышением ВВП, которые должны быть в прямой зависимости. Второй момент, который не понравился народному избраннику, – слабо проработанный социальный блок. Своё мнение насчёт стратегии также высказал и единоросс Сергей Писарев. Он подчеркнул: главная проблема, которая есть у Алтайского края, – демографическая. Писарев заявил, что всерьёз обеспокоен значительным оттоком из региона ценных кадров. В качестве примера он привёл трёх перспективных педагогов, которые предпочли покинуть край ради более выгодных предложений. "В Стратегии, которую мы сегодня рассматриваем, сначала этот вопрос заявлен как главный, но потом, к концу, он замыливается. Я считаю, что нам нужна отдельная программа – демографическая. Иначе нам просто не с кем будет выполнять эти планы, которые тут понастроили", – был категоричен Писарев.

Одним из последних выступил зампредседателя АКЗС Сергей Серов. Он попытался защитить разработчиков документа. Депутат начал перечислять парламентариям рекорды и достижения региона, в основном сравнивая их с показателями советских времён. Так, вице-спикер Заксобрания заявил, что за последние пять-семь лет край совершил настоящий прорыв. В доказательство Серов отдал региону первое место по производству муки, гречихи и молока. "Это же очевидно не только нам, это признают на уровне федерации, мы даже в условиях засухи выполняем и перевыполняем норму. Мы обеспечиваем стране продовольствие", – продолжил Серов. Также он обратил внимание, как много в последнее время делается для жителей села: "Там и дороги строят, и освещение делают, и школы возводят, и доход повышают". В завершение вице-спикер призвал коллег внимательнее изучать документ и помнить, с чем приходилось работать раньше, и к чему Алтайскому краю удалось прийти сегодня.

Не надо ленточки на ФАПах разрезать

После Сергея Серова слово взяла руководитель алтайских коммунистов Мария Прусакова. Лидера фракции КПРФ задели слова зампредседателя АКЗС об улучшении жизни на селе. "Сергей Николаевич, вы сами-то верите в то, что говорите? Вы верите, что село расцветает? Вас не смущает, что людям в селе жить не на что? Что им приходится скот резать, потому что цены на молоко упали, а содержать животных дорого? Вы не пробовали не сайдингом школы и детсады обтягивать, а новые создавать, не ленточки на ФАПах разрезать, а не закрывать больницы? Вы видели, какие зарплаты на селе и почему люди бегут оттуда? Человек никогда не уедет на вахту от семьи и от детей, если у него достойная зарплата в родном селе. Создайте это, а потом говорите такие вещи", – эмоционально высказалась Прусакова. Позднее она добавила, что фракция решила воздержаться при голосовании за Стратегию-2035.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Приб настаивал, что предложенная Стратегия сбалансированная и продуманная. Прежняя, по его словам, была "большая, амбициозная и нереалистичнная". "Если бы мы хотели построить космодром или метро, то это было бы нереально. У нас же всё сбалансированно, мы поднимаем реальный сектор. В Стратегии всё учтено", – сказал Приб. Ещё один представитель ЕР – Юрий Матвейко – предложил, в свою очередь, после каждого года сверять контрольные цифры с теми, что прописаны в документе и по возможности их оперативно корректировать.

После этого слово взяли ещё несколько народных избранников, которые высказали свои замечания, но признали, что проект нужно принимать. В результате 48 депутатов проголосовали за, шесть против и двое воздержались. Таким образом, спустя почти два года документ всё же приняли в окончательной редакции.