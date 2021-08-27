Общее число смертей от коронавируса в России превысило 180 тысяч

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 798 смертей среди пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 180 041, сообщает оперштаб.

Число подтверждённых случаев COVID-19 в стране выросло на 19 509 – до 6 844 049. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1509 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1395) и Московской области (+786).

Выздоровели за весь период 6 112 035 человек, в том числе 19 217 – за последние сутки.

Напомним, по данным на 27 августа в Алтайском крае выявили ещё 256 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 69 421 инфицированный.