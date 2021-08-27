Свыше 370 млн рублей выделили на ремонт трассы в районе Алтайского края

Ремонтные работы на двух мостах ведут в Тогульском районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На мосту через реку Тогул подрядная организация выполняет устройство временного объездного моста, после дорожники приступят к разбору старого и устройству на его месте нового капитального сооружения, рассчитанного на современные нагрузки. Сдать объект в эксплуатацию планируют в октябре 2022 года. Стоимость работ превысит 200 млн рублей.

На искусственном сооружении через реку Уксунай строительные работы выполнены на 90%. Здесь на работы выделили около 170 млн рублей.

В этом году в Солонешенском, Рубцовском, Тогульском и Залесовском районах строят и реконструируют девять мостов. Ещё на четырёх объектах дорожники выполняют ремонтные работы. Общая сумма средств, направленных на все эти мероприятия, составит более 750 миллионов рублей.