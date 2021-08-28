В "Яндексе" подсчитали стоимость набора вещей для первоклассника

Набор новых необходимых вещей для ученика младших классов обойдётся родителям примерно в 7700 рублей. Такие результаты исследования приводит сервис "Яндекс.Объявления" (данные находятся в распоряжении amic.ru).

"Набор новых вещей, необходимых ученику младших классов, – форма, сменная обувь, рюкзак или сумка, спортивная форма и кроссовки – обойдётся родителям примерно в 7700 рублей. Самой дорогой покупкой станет рюкзак, средняя цена которого на "Яндекс.Объявлениях" равна 2600 руб., а менее затратной – туфли: они стоят в среднем 1000 рублей. Покупка новых канцтоваров – блокнота и карандашей – добавит в среднем 550 рублей к стоимости комплекта", – говорится в исследовании.

Аналогичный набор из подержанных товаров выйдет порядка в 2700 рублей. Средняя цена рюкзака и сменной обуви в таком случае – 500 рублей, а самой затратной составляющей будет форма для мальчика – в среднем 700 рублей.

Также аналитики выяснили, во сколько обойдётся обустройство места для учёбы дома. Так, покупка новой мебели (компьютерного стола, кресла и настольной лампы) обойдётся в 15 500 рублей, а если брать с рук – в среднем в 7300 рублей.

"По данным сервиса, с начала года среди новых товаров для школы больше всего подорожала форма для мальчиков и сменная обувь для девочек: на 34 и 23% соответственно. Поднялись также цены и на компьютерные кресла и столы – на 40% и 20%. Среди подержанных товаров заметнее всего подорожала школьная форма для мальчиков – на 68% с начала года", – отметили специалисты.

Ранее барнаульцы рассказали, хватит ли им "путинских" выплат, чтобы собрать ребёнка к учебному году. Amic.ru так же подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября.