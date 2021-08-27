Седьмой созыв АКЗС официально стал историей. Парламентарии провели последнюю сессию 27 августа, теперь большинству из них ничто не помешает сосредоточиться на избирательной кампании: до выборов остаётся всего три недели. В финальной части сессии народные избранники оставили позади все ссоры, обиды и недоразумения и рассыпались друг перед другом в комплиментах.

В рамках так называемой 15-минутки, когда после официальной части слово может взять любой желающий, микрофон первой попросила коммунистка Мария Прусакова. "Я политик молодой, но считаю, что слово надо держать. Я Саше Молотову (руководитель фракции справороссов, – прим. ред.) полтора года назад обещала извиниться – обозвала его лгуном. Ты не лгун", – прилюдно признала свою неправоту Прусакова.

В ответ Александр Молотов также принёс извинения и неожиданно признался всем коллегам в любви: "Не держите зла, если кого-то обидел, это было не специально. Я вас всех люблю". Извинилась перед коллегами-мужчинами Евгения Боровикова, отметив, что иногда на неё "что-то находит, и тогда она переходит на личности", но вообще-то она – "человек хороший". Последний тезис подтвердил спикер АКЗС Александр Романенко.

Единоросс Сергей Писарев поблагодарил за работу коллег-депутатов, отдельно отметив тех, кто помогал Барнаульскому зоопарку. Им он обещал выдать нагрудные знаки. Глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов заметил, что пять лет работы в АКЗС были непростыми, но он наконец увидел, что к либерал-демократам стали прислушиваться в стенах парламента. Во многом, по мнению Семёнова, "оттепель" наступила благодаря приходу нового губернатора. По наблюдению представителя ЛДПР, "пять лет пролетело слишком быстро, а казалось, что всё только начинается".

Глава комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев ("Единая Россия") назвал уходящий созыв самым плодотворным на его памяти. "У нас многое получилось, потому что мы стали единомышленниками", – подчеркнул Лазарев.

Председатель Заксобрания Александр Романенко напомнил, что большинство депутатов VII созыва – кандидаты в краевой парламент на сентябрьских выборах, а потому он не исключил, что им удастся собраться в стенах Парламентского центра практически тем же составом снова.

Глава региона Виктор Томенко был на сессии, но в середине заседания уехал на совещание с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко, поэтому выступить в конце лично не смог. Позже стало известно, что губернатор отдельно выделит время, чтобы встретиться с депутатами. Кроме того, он направил в их адрес благодарность.