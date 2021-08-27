Такой день. Последняя сессия АКЗС и рост зарплат в Алтайском крае

Седьмой созыв АКЗС официально стал историей. Парламентарии провели последнюю сессию 27 августа. На ней спикер краевого парламента Александр Романенко поблагодарил коллег за работу и подвёл итоги деятельности Заксобрания за прошедшие пять лет, а народные избранники приняли Стратегию развития региона до 2035 года, а также извинились за нанесённые обиды.

По итогам первого полугодия 2021 года зарплата жителей Алтайского края выросла до 31 328 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 8,9%.

Блогер-миллионник Алина Левда случайно перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей. Первоначально горожанка не поверила девушке и отказалась идти на контакт. Но всё же потом пообещала отправить деньги назад.

Пятидневный график работы введут в 13 школах Барнаула с 1 сентября. Тем не менее это не означает, что в таком режиме образовательные учреждения будут работать целиком – это могут быть и отдельные классы. Также стало известно, что всем первоклассникам Барнаула, которым ранее отказали в зачислении, подыскали другие школы вблизи дома.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может приехать в Алтайский край в сентябре. По данным источника, это запланированная рабочая поездка на Алтай. Ни с какой внеплановой проверкой она не связана.