Российского блогера осудят за распространение фейков о вакцине от коронавируса

Автор одного из YouTube-каналов предстанет перед судом за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей СК.
"В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга – владельца канала "Крамола" Антона Мысливца. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что автор канала разместил видео в апреле 2020 года. Он утверждал, что вакцина, которую распространяют в России, приводит к смерти.
Свою вину блогер признал и заявил, что хотел просто поднять просмотры на канале.
Ранее сообщалось, что жителя Чукотки оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка о вреде вышек 5G.
Комментарии
Поделом.
А сколько их еще - таких "распространителей". Выявлять и наказывать!
мой знакомый, 27 лет, диабетчик, поставил прививку и умер. Это тоже фейк? Заставили ставить прививку под угрозой недопущения к работе. А в процедурном кабинете даже и не заглядывают в амбулаторную карту.
Случаев со смертью после прививки ооочень много. И многие ставят под угрозой недопущения к работе. Зачем тогда приняли закон об обязательных прививках для определенных сфер деятельности?? Чтобы больше народу умерло?
28.08.2021 14:19
гость
Чушь!
Никого не смущает, что в апреле 2020 года вакцины и в помине быть не должно было?
28.08.2021 14:19
гость
бред
Никого не смущает, что в апреле 2020 года вакцины и в помине быть не должно было?
Бобиков радует сам факт, что кого-то наказали
28.08.2021 14:19
гость
Случаев со смертью после прививки ооочень много.
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Врёшь как сивый мерин.
Росстат засекретил данные по количеству пенсионеров, потому что их число сократилось за год на 800 тысяч.
Согласно данным Росстата, в течение последнего года в России наблюдалось сокращение количества пенсионеров аж на 1,2 млн человек
28.08.2021 14:43
- гость -Никого не смущает, что в апреле 2020 года вакцины и в помине быть не должно было?
сажать нужно только за сам факт распространения панических слухов, а уже срок определять в зависимости от тяжести. Тогда глядишь и голову научатся включать.А уговорами воздействвоватиь и к совести взывать бесполезно.