Российского блогера осудят за распространение фейков о вакцине от коронавируса

Автор одного из YouTube-каналов предстанет перед судом за распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей СК.

"В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга – владельца канала "Крамола" Антона Мысливца. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что автор канала разместил видео в апреле 2020 года. Он утверждал, что вакцина, которую распространяют в России, приводит к смерти.

Свою вину блогер признал и заявил, что хотел просто поднять просмотры на канале.

Ранее сообщалось, что жителя Чукотки оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка о вреде вышек 5G.