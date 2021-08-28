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Противоэпидемиологические меры усилят в российских школах с 1 сентября

, ИА "Амител"
На дистанционку учеников уводить не планируют
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 1 сентября в российских школах для обеспечения безопасности будут усилены противоэпидемиологические меры. Об этом сообщает ТАСС.

"С учётом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам", – сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что никаких планов по переходу на дистанционное обучение в ведомстве не строят. При этом министр отметил, что каждый регион принимает собственные решения по формату обучения.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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