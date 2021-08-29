Аномальная жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 29 августа

Аномальная жара продолжает господствовать в Алтайском крае. В воскресенье вместе с жарой в регионе ожидаются обильные осадки.

Температура воздуха в регионе составит +26...+31 градус. Во второй половине дня в северо-западных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.