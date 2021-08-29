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Новости

Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

, ИА "Амител"
На подготовку к разбирательству блогеру дали год
Кадр из видео

Кадр из видео

Известного российского блогера-интервьюера Юрия Дудя вызвали в минский суд. Поводом стал его выпуск с белорусским музыкантом Тимой Белорусских, пишет Mash.

В интервью Тима рассказал о том, что ушёл с лейбла Kaufman из-за слишком жёстких условий контракта и разногласий с продюсером. Рэпер получал 25% прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать те песни, которые хотел.

Супруги Розниченко, которые владеют лейблом, оказались недовольны такими высказываниями. Ленинский суд Минска начал рассматривать дело, но так как Дудь – соответчик, без него процесс состояться не может.

На подготовку Дудю дали время до 22 августа следующего года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.08.2021 08:11
- гость -

Пусть ещё больше страшится Колымы.

29.08.2021 09:57
Локо

Белорусскому фашизму пора сказать нет и показать х

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