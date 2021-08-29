Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Известного российского блогера-интервьюера Юрия Дудя вызвали в минский суд. Поводом стал его выпуск с белорусским музыкантом Тимой Белорусских, пишет Mash.

В интервью Тима рассказал о том, что ушёл с лейбла Kaufman из-за слишком жёстких условий контракта и разногласий с продюсером. Рэпер получал 25% прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать те песни, которые хотел.

Супруги Розниченко, которые владеют лейблом, оказались недовольны такими высказываниями. Ленинский суд Минска начал рассматривать дело, но так как Дудь – соответчик, без него процесс состояться не может.

На подготовку Дудю дали время до 22 августа следующего года.