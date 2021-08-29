Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянского бизнесмена

Звезда Comedy Woman и комедийного сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив вышла замуж за молодого предпринимателя из Италии Стефано Маджи. Втайне они расписались ещё в июне, а отпраздновали событие только сейчас.
"Эта свадьба – грандиозное событие не только для них, но и для всей страны. В качестве подарка вручу молодожёнам произведение искусства – картину", – рассказала одна из гостей, актриса Татьяна Морозова.
В числе гостей было множество российских звёзд, среди которых Николай Басков, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что Марина Федункив планирует уехать к мужу в Италию.
Комментарии
Заголовок исправьте
Пусть едет, ничего не потеряем
ей самой то не стыдно было, что у звезды Камеди Клаба на празднике Елена Малышева?
лучше бы Петросяна позвали
а вообще, похоже, брак фиктивный. (почитал его биографию, хаха)
а вообще, похоже, брак фиктивный. (почитал его биографию, хаха)
Каким дЭбилом надо быть, чтоб гуглить подобное
ПиПиАр
Улыбнуло заявление какой-то Татьяны, что эта свадьба - грандиозное событие для всей страны.Да, артисты данного жанра от скромности не помрут.
альфонс???
Все бы звёзды уехали из России и депутатов прихватили . Кому они нужны.
А у меня кот мимо лотка н@срал