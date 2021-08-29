Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянского бизнесмена

Звезда Comedy Woman и комедийного сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив вышла замуж за молодого предпринимателя из Италии Стефано Маджи. Втайне они расписались ещё в июне, а отпраздновали событие только сейчас.

"Эта свадьба – грандиозное событие не только для них, но и для всей страны. В качестве подарка вручу молодожёнам произведение искусства – картину", – рассказала одна из гостей, актриса Татьяна Морозова.

В числе гостей было множество российских звёзд, среди которых Николай Басков, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Марина Федункив планирует уехать к мужу в Италию.