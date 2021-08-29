Активисты очистили скалы в Республике Алтай от надписей

В Республике Алтай общественники устроили акцию по очистке скал от надписей. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Совместными усилиями участников двух проектов, "Мужик из Сибири" и "Чистый Алтай", надписи были убраны со скал в районах Еланды, Чемала, Элекмонара и Усть-Муны. Общественники отметили, что очищать "художества" довольно дорого и сложно.

Многие из надписей были сделаны ещё в "нулевых", но до сих пор не выгорели и портили внешний вид природного ландшафта.

В июне также сообщалось, что в Республике Алтай группа людей работает над очисткой скал от надписей, которые оставили не очень ответственные туристы.