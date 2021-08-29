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В мэрии Барнаула пообещали разобраться с проблемным люком на улице Водопроводной

, ИА "Амител"
После летнего ремонта крышка люка сильно провисла
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Житель Барнаула в социальных сетях рассказал о проблемном люке на дороге у дома по адресу Водопроводная, 95. Мужчина лично "пострадал" от дорожной неровности.

По его словам, после того как коммунальщики провели все необходимые работы, люк просел. Некоторое время здесь стоял предупреждающий знак, но его убрали.

В мэрии Барнаула мужчине пообещали разобраться в том, кому всё-таки принадлежат коммуникации на этом участке, чтобы решить проблему. Чиновники не смогли решить вопрос к 27 августа, как было обещано, но заверили, что продолжат работу.

Ранее барнаульцы рассказали об открытом люке у здания по адресу Аванесова, 100. Дыра зияет прямо посреди проезжей части.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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