Сборная России по пляжному футболу сыграет в финале ЧМ с Японией

28 августа в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу команда Японии обыграла Сенегал со счётом 5:2 и пробилась в финал турнира.

За золото она поборется со сборной России, которая ранее в серии пенальти вырвала победу у команды Швейцарии.

Основное время завершилось со счётом 5:5, причём россияне сумели спасти ничью всего за 19 секунд до конца матча. В серии пенальти точнее оказались россияне – 5:4.

Финал пройдёт в Москве 29 августа. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.