Эксперт назвал простой способ вычисления телефонных мошенников

Чтобы уменьшить риск попасться на уловки телефонных мошенников, можно установить на смартфон специальное приложение, которое будет отсеивать "опасные" номера, вычисляя мошенников, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями, – констатировал эксперт. – После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или всё-таки добропорядочной организацией".

Он уточнил, что защита не является стопроцентной, так как номер могут зарегистрировать на новую организацию и тогда он не успеет попасть в специальную базу данных. Поэтому специалист рекомендовал сохранять бдительность независимо от того, установлено ли защитное приложение или нет.

Ранее Мясоедов рассказал, что помехи во время разговора, которые возникают по обычным причинам, иногда могут сигнализировать о прослушивании разговора посторонними лицами. Есть ещё несколько признаков, свидетельствующих об этом.