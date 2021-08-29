Эксперт назвал простой способ вычисления телефонных мошенников

Чтобы уменьшить риск попасться на уловки телефонных мошенников, можно установить на смартфон специальное приложение, которое будет отсеивать "опасные" номера, вычисляя мошенников, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
"Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями, – констатировал эксперт. – После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или всё-таки добропорядочной организацией".
Он уточнил, что защита не является стопроцентной, так как номер могут зарегистрировать на новую организацию и тогда он не успеет попасть в специальную базу данных. Поэтому специалист рекомендовал сохранять бдительность независимо от того, установлено ли защитное приложение или нет.
Ранее Мясоедов рассказал, что помехи во время разговора, которые возникают по обычным причинам, иногда могут сигнализировать о прослушивании разговора посторонними лицами. Есть ещё несколько признаков, свидетельствующих об этом.
Комментарии
"Мясоедов рассказал, что помехи во время разговора, иногда могут сигнализировать о прослушке разговора посторонними лицами"
Товарищ Мясоедов, вы застрали во времена аналоговой телефонной связи?
А вообще новости от "экспертов" - это что-то.
Ждем материал как вкручивать лампочку.
А потом как выкручивать.
И пусть Мясоедов окажет как на бабушкофоны-звонилки ставить приложения. Пусть поможет самым уязвимым - старикам.