Кардиолог назвала признаки надвигающегося инфаркта

Инфаркту нередко предшествуют не только боль в области сердца, но и другие симптомы, которые могут показаться на первый взгляд безобидными, рассказала порталу "МедикФорум" кардиолог Анна Кореневич.

"Часто сердечному приступу предшествуют неприятные ощущения, на которые многие пациенты не обращают внимания или терпят, надеясь, что это вот-вот пройдёт, — уточнила Кореневич. – Кто-то и вовсе связывает это с коронавирусной инфекцией".

По её словам, люди описывают их как некоторое сдавливание или чувство жара в груди. Одним из тревожных признаков, возможных при этом, врач назвала "тяжесть или жжение в левой и правой руках сразу".

Если длительность симптомов превышает 10 минут, Кореневич рекомендует вызвать скорую помощь.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что предвестниками приближающегося инфаркта могут быть несколько неочевидных симптомов.

По его словам, чаще всего об инфаркте может говорить боль за грудиной, одышка, повышенная потливость и слабость. Из неявных проявлений заболевания доктор выделил боль в шее, плече или челюсти, вздутие живота, изжогу, а также спутанность речи.