Почти 800 больных COVID-19 умерли за сутки в России

В России вновь зафиксировали высокое число смертей от COVID-19 за сутки – 7979 (рекорд – 820). Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 181 637 летальных исходов среди инфицированных пациентов.

Также за сутки в стране подтвердили 19 286 случаев коронавируса в 85 регионах. Лидерство удерживает Москва (+1444), второе место занимает Санкт-Петербург (+1318), третье – Подмосковье (+914). Алтайский край с 253 новыми случаями находится на 23-м месте среди субъектов России.

Из больниц выписали ещё 16 804 человека. Всего выздоровели 6 148 250 пациентов.