Почти 500 тысяч жителей Алтайского края полностью вакцинировались от ковида

На утро 29 августа 624 871 житель Алтайского края сделал прививку от ковида. Из них 499 312 человека поставили оба компонента, 124 020 – только один, а 1 539 человек получили повторную вакцинацию, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 844 тысяч комплектов препарата. В конце мая первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Теперь в регионе используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывали выполнить уже к сентябрю.

Однако, по словам заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко, исходя из существующей динамики вакцинации, от ковида к осени не успеют привить даже 700 тысяч человек.

Позднее глава Алтайского края сделал прививку и поставил задачу увеличить среднесуточное количество вакцинированных более чем в два раза, чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки.

В результате темпы вакцинации возросли, и некоторые жители региона даже пожаловались, что в отдельных медучреждениях не хватает вакцины на всех желающих. В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию.

Позднее Попов уточнил, что первоначальный план – вакцинировать как минимум 60% населения – будет пересмотрен в сторону увеличения. Теперь в планах поставить прививки уже 80% жителям Алтайского края.