Байден уснул на переговорах с премьер-министром Израиля

Президент США Джо Байден уснул во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Кадры со спящим лидером Соединённых Штатов растиражировали в социальных сетях и СМИ. В частности, отрывок записи опубликовали РИА Новости.

На ней видно, что израильский политик попытался не ставить американского коллегу в неловкое положение, поэтому повернулся в другую сторону и начал говорить в камеру, немного повышая голос, чтобы Байден проснулся и смог продолжить диалог.

Кстати, в Белом доме сообщили, что политики обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана. Во время выступления в Белом доме он выразил мнение, что вывод войск войдёт в историю как логичное, рациональное и правильное решение.

При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, лишь приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане.