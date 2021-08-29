Мать с детьми из Алтайского края стала пленницей лагеря беженцев в Сирии

Жительница Алтайского края попросила регионального омбудсмена Бориса Ларина помочь с возвращением внучки и правнуков из Сирии. Об этом уполномоченный по правам человека рассказал на своей странице в Instagram.

По её словам, женщина отправилась на Ближний Восток с возлюбленным, но никто из родственников не знал, что конечной точкой путешествия окажется Сирия.

"Сначала этот мужчина уверял всех, что после переезда их семья будет жить в Турции, но когда я узнала, что они в Сирии, пришла в ужас, – рассказала пожилая жительница Горняка. – Спустя некоторое время мужа убили, а внучку вместе с детьми поместили в лагерь беженцев. Там у них отобрали все документы и теперь не отпускают на родину".

Для возвращения домой необходимо восстановить документы, но самостоятельно это сделать ни застрявшая в Сирии женщина, ни её родственники не могут.

В связи с этим пенсионерка попросила Бориса Ларина оказать содействие в восстановлении документов и возвращении матери с детьми. Омбудсмен взял этот вопрос на особый контроль.