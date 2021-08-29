Ракета США, нацеленная на террориста, убила женщину и ребёнка в Кабуле

Женщина и ребёнок погибли во время взрыва, который произошёл при попадании американской ракеты в жилой дом в Кабуле. Об этом сообщает местное агентство "Ашвака".

Дом расположен в районе Хаджи-Бугра, прилегающем к городскому аэропорту. По информации афганского телеканала Ariana News, жертв ещё больше: шестеро погибших и четверо раненых.

В США подтвердили факт ракетного обстрела, уточнив, что он был направлен против террориста-смертника, который планировал устроить взрыв в аэропорту во время эвакуации американских военных. Об этом в Пентагоне рассказали изданию Associated Press.

Напомним, Афганистан оказался полностью под контролем боевиков террористического движения "Талибан" (запрещено в России). Президент покинул республику. Вслед за ним жители в ужасе пытаются бежать из страны, цепляясь за шасси самолётов, на которых вывозят американских военных.

В интернете множество видеороликов о том, как гибнут люди в давке в аэропорту или падают с взлетевших самолётов. Что происходит в Афганистане, почему эксперты говорят об угрозе для всего мира и почему Шойгу посоветовал российской молодёжи не верить заявлениям нового правительства Афганистана и готовиться к провокации, читайте в материале amic.ru.