Такой день. Гибель вице-президента алтайской Федерации рафтинга и аномальная жара

Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава по реке Башкаус, которая известна своим бурным течением. При походе самой высокой категории сложности каяк Косогорова перевернулся, и 32-летний спортсмен утонул. Его тело достали из воды другие участники сплава.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу создания физкультурно-оздоровительного комплекса с общим объёмом инвестиций 57,6 млн рублей. По словам Франка, услугами спорткомплекса смогут воспользоваться 69 тысяч жителей микрорайона, в том числе 19,5 тысячи человек, проживающих в шаговой доступности.

Аномальная жара грозит жителям Алтайского края природными пожарами и ухудшением состояния здоровья при длительном нахождении на солнце. По данным регионального Гидрометцентра, в южных районах Алтайского края 30 августа сохранится аномально жаркая погода: максимальные температуры воздуха могут достигнуть отметки +30 градусов и выше.

Автоматические двери торгового центра "Ривьера" в Бийске травмировали пенсионерку. Женщина упала. На помощь пришла сотрудница отдела Adidas Екатерина, которая вызвала скорую. Какие именно травмы получила женщина, пока неизвестно.

Аварийно-спасательные формирования Алтайского края и барнаульского аэропорта отработали тушение пожара в самолёте. Согласно легенде, судно с 56 пассажирами вылетело из Барнаула в Москву, но в небе над краевой столицей в него попала молния, в результате чего вышли из строя навигационные системы.

Авария с участием автомобилей Mercedes и Hyundai случилась утром на проспекте Красноармейском в Барнауле. По словам очевидца, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.

Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. По прогнозу синоптиков, высокая пожароопасность сохранится до 30 августа.