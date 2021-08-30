На здании мэрии начали монтировать буквы "Барнаул орденоносный"

На крыше здания горадминистрации начали устанавливать 37-метровую конструкцию "Барнаул орденоносный". Об этом сообщает Telegram-канал "Вечерний Барнаул".
Она будет представлена с объёмными световыми элементами сложной формы. Высота букв составит 1,5 метра.
Напомним, металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" первоначально установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно: тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания.
В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить её.
В декабре 2020 года стало известно, что новую конструкцию могут разместить на здании мэрии по ул. Гоголя, 48, но рассматривались и другие варианты. В апреле 2021-го всё же было решено установить надпись "Барнаул орденоносный" на крыше горадминистрации.
Комментарии
Заживём.
Ну наконец то, жизнь налаживается. А то надоело быть на первых местах самых плохих рейтинов и на последних в хороших. Щас явно станет лучше же.
Орден Октябрьской Революции пусть не забудут прикрепить.
А светлое время суток этим нельзя заниматься?
не, это неправильно, что над администрацией монтируют надпись. в этом нет заслуги современной администрации, как и нет заслуги современных жителей города. правильно, что буквы были на самом обычном здании в центре города. надо было вернуть туда же после реставрации
Даже при коммунистической власти,которая не забывала и себя хвалить,эти буквы находились на обычном здании, восхваляя всех трудящихся нашего славного города.
На крыше администрации эту надпись никто не увидит, там обзора нет, как на площади Советов возле ЦУМа. Наверно потому там и расположили, чтобы никто не видел.
А им и не надо что бы на нее смотрели, в интересах этих людей что бы народ забыл про достижения советской власти.
Карго культ. Попытка задобрить богов.
Худшее место из всех. Действительно, это никто не будет видеть. И смысл идеи теряется.
Надпись прекрасно видно с нового моста. На старром месте смонтировать было нельзя. нужно согласие собственников жилья на это. Плюс обслуживание- доступ на крышу опять согласие собственников.
30.08.2021 12:03 И теперь надпись смогут увидеть только жители новоалтайки, утром едя в Барнаул. Все! Да и то сомневаюсь что надпись читаема будет.