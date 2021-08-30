Шойгу ответил шуткой на вопрос о неявке в украинский суд

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с юмором ответил на вопрос о неявке по повестке в украинский суд.

"Виноват, исправлюсь", – пошутил в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) попыталась вызвать Шойгу в Мариуполь, чтобы "вручить ему письменное подозрение" и "провести процессуальные действия". Повестку подписал старший следователь Тарас Бутенко.

Украинские силовики подозревают российского высокопоставленного чиновника в "создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".