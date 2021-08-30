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Новости

Шойгу ответил шуткой на вопрос о неявке в украинский суд

, ИА "Амител"
Министр обороны России пообещал исправиться
Сергей Шойгу / Фото: yuga.ru

Сергей Шойгу / Фото: yuga.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с юмором ответил на вопрос о неявке по повестке в украинский суд.

"Виноват, исправлюсь", – пошутил в эфире телеканала "Россия 1" министр обороны.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) попыталась вызвать Шойгу в Мариуполь, чтобы "вручить ему письменное подозрение" и "провести процессуальные действия". Повестку подписал старший следователь Тарас Бутенко.

Украинские силовики подозревают российского высокопоставленного чиновника в "создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.08.2021 08:57
могиканин

ХОХЛО ЮМОРИСТЫ ОТЖИГАЮТ. а не боятся,что коджубетович явится в в мариуполь или в куев ?

30.08.2021 10:36
- гость -

Украинцы сами прекрасно понимают, что во власти у них клоуны-марионетки. Но сделать с этим ничего не могут. Посмотрите в ютубе что про это говорят Мураев, Спивак, Чаплыга (что реверс российского газа - это обворовывание своего народа, что население вынуждено уезжать на заработки в Европу и Россию, что президент ЗЕ с гордостью заявляет, что Украина купила аж три новых военных самолета и т.д.)

30.08.2021 11:40
- гость -

В связи с "санкционной" деятельностью ВВП Украины за пять лет упал чуть ли не в два раза,так как экономики двух стран была завязана одна с другой.Зато у украинцев появились зыковские виртуальные штучки:мячи,изумруды,сундучки с золотом ) И самое главное:плотное прижатие щекой к европе.Так что просвет совсем не виден.

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