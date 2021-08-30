Сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира

Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира, который прошёл с 19 по 29 августа в московских "Лужниках". Для российской команды это третья победа за время участия в чемпионатах мира под эгидой ФИФА.

Как сообщает РИА Новости, в финале команда под руководством Михаила Лихачева встретилась с японцами и добилась победы со счётом 5:2.

Ранее сборная выигрывала чемпионат мира в 2011 и 2013 годах и становилась третьей на турнирах в 2015-м и 2019-м. Таким образом, россияне вновь стали вторыми по количеству побед на чемпионатах мира. Больше побед только у Бразилии – в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2017 годах, пять раз в общей сложности. Дважды чемпионами становились португальцы (2015, 2019), один раз – французы (2005).

Сборная России по пляжному футболу выступила на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна звучал первый концерт Чайковского, место гербовой символики на форме занял слоган РФС "Наши парни".