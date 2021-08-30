В ближайшем будущем необходимость подписывать банковскую карту должна исчезнуть, заявил вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов. Его слова приводит ИА "Прайм".
Он пояснил, что платёжные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают случаи, когда сличение подписи может потребоваться на картах с чипами и бесконтактной оплатой.
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов согласился с этим и подчеркнул, что кассиры уже едва ли обращают внимание на наличие подписи на оборотной стороне карты и не сверяют её с подписью в паспорте.
Кроме того, если раньше при оплате картой распечатывался чек, на котором держателю нужно было поставить подпись, то в последние годы операции подтверждаются ПИН-кодом. Также сейчас наблюдается "бум" бесконтактной оплаты, а банки увеличивают разрешённый лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код.
"В связи с этим наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности", – заключил Иванов.
Комментарии
"Необходимость подписи на банковской карте должна скоро исчезнуть в России"
Она и не появлялась. У кого-то хоть раз сверяли подпись?
Подпись нужна была только для магнитной полосы на карте, когда списание проходит без аутентификации. К нам карты пришли когда на них уже чипы стояли, так что подпись уже и не нужна была. Но так как банки заказывали карты с магнитной полосой и чипами одновременно, то подпись имеет место быть. Однако это аттавизм.
30.08.2021 11:38
- гость -
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В начале 2000-х сверяли. И чек давали на подпись.
30.08.2021 12:00
Митенька ржевский
Было, было такое..!
До сих пор встречаются pos-терминалы настроенные на списание по магнитной полосе, даже если чип стоит. Это большой недостаток этой системы.
Совет людям: берите карты только с чипом, без магнитной полосы.
30.08.2021 12:19
- гость -
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Совет немного мимо... на современной массовой карте вообще-то аж 5 способов идентификации:
1. эмбоссинг- всё, что выдавлено, когда не было интернетов и системы моментального платежа, снимали "копию" эмбоссинга (карту под лист бумаги и карандашиком штрихуем) и в бумажном виде предъявляли в банк для оплаты.
2. магнитная полоса
3. чип с контактной площадкой, как на sim-карте
4. NFS-чип для бесконтактной оплаты...
... так что выбрать не получится- все старые способы поддерживаются новыми картами.
30.08.2021 12:36
Митенька ржевский
Совет не мимо , а на будущее. Мастеркарт планирует отказ от магнитной полосы из-за частого незаконного списания, а там и другие подтянутся,
30.08.2021 12:35
Митенька ржевский
на карте один чип, а не два как вы написали.
визуально он выглядит как сим карта.
30.08.2021 13:03
- гость -
на карте один чип, а не два как вы написали.
***
Я написал так сказать, этапы возникновения разных способов идентификации...
30.08.2021 12:35
Митенька ржевский
снимали "копию" эмбоссинга (карту под лист бумаги и карандашиком штрихуем)
Такого колхоза у нас не помню...
Импринтеры и слипы к ним были, но в начале 2000-х их уже массово сдавали, устанавливали электронные терминалы со связью по диал-апу.