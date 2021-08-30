"Необходимость подписи на банковской карте должна скоро исчезнуть в России"

В ближайшем будущем необходимость подписывать банковскую карту должна исчезнуть, заявил вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов. Его слова приводит ИА "Прайм".

Он пояснил, что платёжные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают случаи, когда сличение подписи может потребоваться на картах с чипами и бесконтактной оплатой.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов согласился с этим и подчеркнул, что кассиры уже едва ли обращают внимание на наличие подписи на оборотной стороне карты и не сверяют её с подписью в паспорте.

Кроме того, если раньше при оплате картой распечатывался чек, на котором держателю нужно было поставить подпись, то в последние годы операции подтверждаются ПИН-кодом. Также сейчас наблюдается "бум" бесконтактной оплаты, а банки увеличивают разрешённый лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код.

"В связи с этим наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности", – заключил Иванов.