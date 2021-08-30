На Алтае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке берёзы

В Топчихинском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя из-за незаконной рубки берёзы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент случился в двух километрах от посёлка Ключи. По предварительным данным, 26-летний мужчина спилил дерево, распилил его на чурки и перевёз на тракторе к себе домой. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Сельчанина задержали. Полицейским он пояснил, что заготовил дрова для своих нужд. В качестве доказательств у него изъяли бензопилу, древесину и трактор.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере")", – говорится в сообщении.
Ранее алтайские полицейские задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме.
Комментарии
Вы законодатели сначала создайте доступную среду по покупке дров для отопления!!! А то садить они взялись, палки рубить, а что сделано не на бумаге для работы 87 ЗС о предоставлении древесины??? Он заработал ??? Или там как прежде сельсовет отрабатывает документы, а дальше , если вокруг села арендаторы леса - дров вам не видать, потому что лесовоз будет стоить как крыло от боинга ??? И в чем смысл этого закона о дровах - если он изначально задумывался не для населения ??? Господа Единая Россия три в ряд приходите на помощь уже!!!
Это для сельчан.
ГАЗик дров колотых березовых в прошлом августе стоил 9 тыс с доставкой. Этим летом ГАЗик стоит 18 тыс !!!! При этом лес по договору аренды дороже не продавался на корню! Береза одна штука для дров как стоила арендатору 100р так и стоит!
Это для сельчан. Если человеку жизненно необходимы дрова для того, чтобы перенести зимние морозы.
В Барнауле же сотрудники МВД в упор не видят рубщиков берез и других деревьев для создания парковочных мест. Сотрудники только иногда просят протоколы собраний собственников, что жители согласны. Рубщики тут же, на коленке изготовляют бумажку. Полицейские прикладывают в дело. Всё в ажуре. Лысый город,