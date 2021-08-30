На Алтае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке берёзы

В Топчихинском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя из-за незаконной рубки берёзы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился в двух километрах от посёлка Ключи. По предварительным данным, 26-летний мужчина спилил дерево, распилил его на чурки и перевёз на тракторе к себе домой. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сельчанина задержали. Полицейским он пояснил, что заготовил дрова для своих нужд. В качестве доказательств у него изъяли бензопилу, древесину и трактор.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере")", – говорится в сообщении.

Ранее алтайские полицейские задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме.