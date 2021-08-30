Алтайские биатлонисты показали высокие результаты на соревнованиях в Новосибирске

Екатерина Копырина, Леонид Кульгуськин, Андрей Панкратов

Соревнования по летнему биатлону прошли в Новосибирске 25 августа 2021 года. На старт вышли более 120 спортсменов от 15 до 18 лет, представляющие Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Достойные результаты показали представители Алтайского края в возрастной группе 15-16 лет. Так, Леонид Кульгуськин (МБУ ДО ДЮСШ Бийского района) стал победителем в индивидуальной и спринтерской гонке. Екатерина Копырина (Алтайское училище олимпийского резерва) – серебряным призёром двух дней соревнований в индивидуальной и спринтерской гонках. А воспитанник ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" Андрей Панкратов, ставший вторым в спринтерской гонке, впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Леонид Кульгуськин, Екатерина Копырина и Андрей Панкратов стали лауреатами именных стипендий, учреждённых в начале этого года председателем АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Сергеем Локтевым. Он оказал большую помощь молодым биатлонистам.

Информационную поддержку проекту оказал Барнаульский пивоваренный завод.