Экс-футболист "Динамо" Антон Кобялко забил гол за новую команду

Экс-футболист барнаульского "Динамо" Антон Кобялко уже начал забивать голы за новую команду. 29 августа нападающий отличился за "Тюмень" в домашней игре первенства ФНЛ-2 против "Торпедо-Миасс". Форвард забил гол с пенальти на 34-й минуте, а тюменцы в итоге крупно выиграли со счётом 8:1.

Напомним, Кобялко является воспитанником барнаульского футбола. Сезон 2021/22 он начинал в составе барнаульского "Динамо". Опытный нападающий успел сыграть за алтайский клуб шесть матчей в первенстве и Кубке России, и забил шесть голов.

Напомним, что накануне "Динамо" впервые в своей истории вышло в групповой турнир Кубка страны.