Новое уличное освещение начали устанавливать в барнаульском микрорайоне ВРЗ

В барнаульском микрорайоне ВРЗ начали монтировать опоры уличного освещения, сообщает пресс-центр городской администрации.

В понедельник, 30 августа, бригада устанавливает новые опоры на участках улиц Парфенова (от Профсоюзов до эстакады коммунального моста через Обь) и 8 Марта (от бульвара 9 Января до улицы Профсоюзов).

Также линии наружного освещения смонтируют на бульваре 9 Января (от Водопроводной до 8 Марта), улице Профсоюзов (от 8 Марта до Парфенова), улице Воровского (от Парфенова до пр. Комсомольского).

В рамках капремонта специалисты установят оцинкованные опоры и самонесущие изолированные провода, поменяют старые натриевые светильники на 135 светодиодных. Все работы по строительству линий наружного освещения в городе планируют завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Там же установили дополнительные пешеходные светофоры.