29 августа прошли дополнительные выборы в собрание депутатов Калманского района. В состав представительного органа от двух многомандатных округов выбрали справедливороссов Андрея Долгова и Игоря Бенцлера. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского реготделения партии "Справедливая Россия – За правду".

Всего в дополнительных выборах депутатов приняли участие 13 кандидатов, выдвинутых по трем многомандатным избирательным округам. В результате голосования депутатами стали семь человек, явка на выборах составила 19,7%.

Андрей Долгов, который также является руководителем местного отделения справороссов в Калманском районе, получил 30,45% голосов избирателей, а Игорь Бенцлер — 36,5%. Долгов уже рассказал, какими видит свои первые шаги в качестве депутата райсобрания."Приоритет – всегда слышать народ. Поэтому первоначально я проведу встречи с жителями района, чтобы наиболее чётко сформировать круг проблем, услышать их видение ситуации и затем поступательно и эффективно приступить к решению. Мы с оппонентом набрали одинаковое количество голосов: нам сказали, что в такой ситуации учитывается время подачи заявки, а я оказался позади всего-то на полчаса. Честно, расстроился. Но потом всё перевернулось с ног на голову! Оказалось, первоначальный критерий при равенстве – количество участков, на которых мы были лидерами, у меня их получилось три, у оппонента – два", – отметил Андрей Долгов.

В свою очередь Игорь Бенцлер поблагодарил жителей Калманского района, которые помогли ему стать депутатом. "Я иду не ради политических амбиций и цели продвигаться дальше, а ради того, чтобы отстаивать наши права – права простых граждан. Планирую провести конструктивную встречу с главой района, чтобы чётко выделить основные проблемы и продумать пути их решения. Моя главная задача – сделать так, чтобы район процветал, во всех смыслах! Сейчас же я вижу огромные проблемы с благоустройством, которые тоже необходимо решать, вместе с другими глобальными", – резюмировал Бенцлер.